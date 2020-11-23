Лэмпард: «„Ренн“ — хорошая команда. Мы должны сохранять форму»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от матча с «Ренном» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я доволен командой, теперь нам важно иметь баланс. У нас должно быть правильное отношение, чтобы стать еще лучше. «Ренн» — хорошая команда. Мы должны сохранять форму.

Мы тренировали те аспекты, в которых раньше уступали. Изучали ошибки в таких матчах, как с «Саутгемптоном» и «Вест Бромвичем». Иногда это небольшие ошибки, но у нас повысилась концентрация. Коллектив должен быть превыше всего.