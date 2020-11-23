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Лэмпард: «„Ренн“ — хорошая команда. Мы должны сохранять форму»

сегодня, 17:40
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча с «Ренном» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я доволен командой, теперь нам важно иметь баланс. У нас должно быть правильное отношение, чтобы стать еще лучше. «Ренн» — хорошая команда. Мы должны сохранять форму.

Мы тренировали те аспекты, в которых раньше уступали. Изучали ошибки в таких матчах, как с «Саутгемптоном» и «Вест Бромвичем». Иногда это небольшие ошибки, но у нас повысилась концентрация. Коллектив должен быть превыше всего.

Ранее появилась информация, что Лэмпард собирается вернуть Баркли в «Челси».

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Бубнин
Бубнин
сегодня в 19:40
"Завтра они будут стараться забить нам голы, это футбол. Но мы готовы и будем играть против них."
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:51
это даже не будет интересно))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:10
Надеюсь увидеть хороший футбол
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:10
Ренн не имеет такой глубины скамейки и уже попросту поплыл выиграв лишь однажды в последних девяти играх, так что проблем у пенсионеров по идее быть не должно, если только они сами их себе не придумают.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 17:41
уделают вас скорей всего
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