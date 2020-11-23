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МВД проверяет двух судей по подозрению в организации договорных матчей

сегодня, 18:39

Следственный департамент МВД России проявил интерес к деятельности российских судей, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, следователи начали проверку в отношении двух судей, которые могли участвовать в схеме организации договорных матчей. Обладая информацией об исходе матчей, арбитры зарабатывали на тотализаторе.

Вероятно, важную роль в схеме играл исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян, который ранее получил отстранение от футбольной деятельности на два года за участие в тотализаторе.

Подозреваемыми являются арбитры Максим Матюнин и Антон Качанов, речь идёт о матчах в сезоне-2018/2019. Обоих судей уже допросили следователи, в настоящее время арбитры проходят в качестве свидетелей. При этом следователи, видимо, возбудят новое уголовное дело, а арбитров привлекут к ответственности.

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Аксинья
Аксинья ответ Верг (раскрыть)
сегодня в 20:05
А Дюков и Прядкин их крышуют...и только венгерский зиц-председатель сидит с закрытыми глазами...
alex074
alex074
сегодня в 19:56
    Свиновод
    Свиновод
    сегодня в 19:55
    Москалев и Безбородов должны сами сдаться.
    Erast Tarasovskiy
    Erast Tarasovskiy
    сегодня в 19:51
    Москалева нужно однозначно проверить тоже.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 19:48
    А про полиграф то не забыли?
    Верг
    Верг
    сегодня в 19:47
    У арбитров давно сколочена своя опг, там каждый крот покрывает друг друга за сбор с клубов перед сезоном в пользу лояльного судейства
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 19:22
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 19:10
      Участие прямое или косвенное судей в тотализаторе уже преступление.
      112910415
      112910415
      сегодня в 19:09
      лет через 100 доберутся и до серьёзных персон
      drug01
      drug01
      сегодня в 19:09
      Такого ещё не было ждём результат
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 18:54
      Снова федуновские прихвостни, когда же до самого федуна доберутся может хоть футбол очистится.
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 18:49
      вот что значит уметь копать)))) но начинать нужно было с более древних времен и и проверять всех массово)))
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 18:40
      Нет слов, одни шипящие.
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