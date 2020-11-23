МВД проверяет двух судей по подозрению в организации договорных матчей

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сегодня, 18:39

Следственный департамент МВД России проявил интерес к деятельности российских судей, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, следователи начали проверку в отношении двух судей, которые могли участвовать в схеме организации договорных матчей. Обладая информацией об исходе матчей, арбитры зарабатывали на тотализаторе.

Вероятно, важную роль в схеме играл исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян, который ранее получил отстранение от футбольной деятельности на два года за участие в тотализаторе.

Подозреваемыми являются арбитры Максим Матюнин и Антон Качанов, речь идёт о матчах в сезоне-2018/2019. Обоих судей уже допросили следователи, в настоящее время арбитры проходят в качестве свидетелей. При этом следователи, видимо, возбудят новое уголовное дело, а арбитров привлекут к ответственности.