За договорные матчи в Армении дисквалифицировано 58 человек и 5 клубов

Исполком Федерации футбола Армении принял решение досрочно завершить сезон-2019/20 во втором дивизионе чемпионата Армении. Об этом сообщает официальный сайт ФФА.

Кроме того, комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА вынес вердикт о дисквалификации пяти футбольных клубов («Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван») и 58 персон (45 пожизненно).

3 июля состоялось Внеочередное заседание Исполкома ФФА. На повестке дня было обсуждение решения Комитета по дисциплинарным вопросам и этике ФФА об участии футбольных клубов «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван» в договорных играх.

Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов РА и УЕФА , принял решение футбольные клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван», а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки.

В начале заседания Исполнительного комитета ФФА генеральный секретарь ФФА Артур Азарян подробно представил протокол заседания Комитета по дисциплинарным вопросам и этике.

Принимая во внимание решение Комитета по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, Исполком ФФА единогласно проголосовал за прекращение Первой лиги чемпионата Армении. Решения о победителе Первой лиги и формате следующего сезона будут приниматься в ходе дальнейших заседаний исполкома ФФА после принятия решений о возможных апелляциях со стороны вовлеченных клубов.