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За договорные матчи в Армении дисквалифицировано 58 человек и 5 клубов

04 июля 2020, 11:52

Исполком Федерации футбола Армении принял решение досрочно завершить сезон-2019/20 во втором дивизионе чемпионата Армении. Об этом сообщает официальный сайт ФФА.

Кроме того, комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА вынес вердикт о дисквалификации пяти футбольных клубов («Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван») и 58 персон (45 пожизненно).

3 июля состоялось Внеочередное заседание Исполкома ФФА. На повестке дня было обсуждение решения Комитета по дисциплинарным вопросам и этике ФФА об участии футбольных клубов «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван» в договорных играх.

Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов РА и УЕФА, принял решение футбольные клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван», а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки.

В начале заседания Исполнительного комитета ФФА генеральный секретарь ФФА Артур Азарян подробно представил протокол заседания Комитета по дисциплинарным вопросам и этике.

Принимая во внимание решение Комитета по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, Исполком ФФА единогласно проголосовал за прекращение Первой лиги чемпионата Армении. Решения о победителе Первой лиги и формате следующего сезона будут приниматься в ходе дальнейших заседаний исполкома ФФА после принятия решений о возможных апелляциях со стороны вовлеченных клубов.

Напомним, что в январе этого года в Белоруссии двух игроков пожизненно отстранили за договорные матчи.

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Перевод с ffa.am
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Все комментарии
youtomee
youtomee
04 июля 2020 в 16:55
вот это покутили армяне
Давайте думать
Давайте думать
04 июля 2020 в 14:17
Однако!!! Вот вам и Армения.
КЭТиК
КЭТиК
04 июля 2020 в 13:46
С футболом там не чисто.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля 2020 в 13:28
Сурово они с ними ;) но правильно, нечего людей дурить. Зритель приходит смотреть матч, голы а не дешёвую (или дорогую, как там в их договоре) постановку.
Только вывести это под корень почти невозможно. В нашем мире всё продаётся и покупается вопрос лишь в цене...
ОПС
ОПС
04 июля 2020 в 12:44
Жестко,жестоко и... правильно.
drug01
drug01
04 июля 2020 в 12:32
Надо хороший пример!!!
sihafazatron
sihafazatron
04 июля 2020 в 12:32
Прям маленькая италия в армении))
Djebrael
Djebrael
04 июля 2020 в 12:13
Пора и в России такое сделать...
shlomo
shlomo
04 июля 2020 в 12:09
Молодцы....так и надо...еще и в тюрягу посадить можно...
beefs
beefs
04 июля 2020 в 12:05
вот это чистка...
Footbolista
Footbolista
04 июля 2020 в 11:58, ред.
mihaluch
mihaluch
04 июля 2020 в 11:55
В Армении стали бороться с договорняками
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