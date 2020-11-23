Лопетеги: «„Краснодар“ полностью восстановился. Ожидаю очень тяжелой игры»

Главный тренер «Севильи» порассуждал о предстоящем матче против «Краснодара» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Краснодар» прижал нас к канатам [в прошлом матче], довел до предела. Многие из их игроков, которые не были готовы к первому матчу, теперь восстановились, и теперь нам будет сложнее. Они хорошо играют, у них отличные игроки и толковый тренер. Каждая игра Лиги чемпионов является решающей, финальной.

Мы будем выходить на матч с большим энтузиазмом. У нас есть игроки, которые не смогут сыграть, но мы полностью доверяем тем, кто есть. «Краснодар» полностью восстановился, и я ожидаю очень тяжелой игры. Они являются одной из лучших команд в России.