ГлавнаяНовости

Лопетеги: «„Краснодар“ полностью восстановился. Ожидаю очень тяжелой игры»

вчера, 19:28
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевилья20:55 Не начался

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги порассуждал о предстоящем матче против «Краснодара» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Краснодар» прижал нас к канатам [в прошлом матче], довел до предела. Многие из их игроков, которые не были готовы к первому матчу, теперь восстановились, и теперь нам будет сложнее. Они хорошо играют, у них отличные игроки и толковый тренер. Каждая игра Лиги чемпионов является решающей, финальной.

Мы будем выходить на матч с большим энтузиазмом. У нас есть игроки, которые не смогут сыграть, но мы полностью доверяем тем, кто есть. «Краснодар» полностью восстановился, и я ожидаю очень тяжелой игры. Они являются одной из лучших команд в России.

Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Все новости
Гасперини: «Победить „Ливерпуль“ было бы большим удовольствием»
Вчера, 23:46 Комментарии3
Ребров: «„Ференцварошу“ стоит выложиться на полную катушку в матче с „Юве“»
Вчера, 23:03 Комментарии2
Тренер «Ренна»: «Нам нужно быть более агрессивными против „Челси“»
Вчера, 22:40 Комментарии2
Луческу: «„Барселона“ преодолеет этот трудный период и вернется на вершину»
Вчера, 22:32 Комментарии5
Нагельсманн: «„РБ Лейпциг“ определённо хочет дать ПСЖ ощущение „финала“»
Вчера, 20:55 Комментарии6
Индзаги: «В матче с „Зенитом“ многое будет зависеть от нашего харахтера»
Вчера, 18:49 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
viv
viv
вчера в 22:12
Скорее всего Севилья накидает Краснодару полную авоську.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:45
лучше переоценить чем недооценить, понятное дело понимает что российский футбол дно
протон1
протон1
вчера в 20:11
толковый трнерер физ рук мусаев муртад)
ДСА
ДСА
вчера в 19:59
Похвалил на всякий случай.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:51
Быки должны дать им рвани...
beefs
beefs
вчера в 19:29
посмотрим, игра рассудит...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100