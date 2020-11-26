Уткин: «Черчесов за время пандемии здорово просел, деквалифицировался»

Известный блогер и журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале порассуждал о работе главного тренера сборной России .

В дискуссиях о Черчесове и его уникально быдляцком выступлении на «Матч ТВ» проходит незамеченным один простой и довольно очевидный факт. До сентябрьских матчей этого года с середины прошлого ноября сам Станислав не делал примерно ничего. Совсем. Причём очевидным образом. Ведь даже не скажешь, что он, возможно, занимался интеллектуальной деятельностью, переосмысливал что-то, потому что после того ноября сборная встретилась в сентябре, словно не год без малого прошел, а так – от силы месячишко. Игра тоже не претерпела никакой модернизации. О том, чтобы за это время (что было бы совершенно естественно) РФС сократил содержание тренерского штаба на время вынужденного безделья, вопрос не поднимался (просто фиксирую, это собственное дело РФС ).

Не слыхал, чтобы, например, высокооплачиваемый тренер что-то потратил за это время на благотворительность или ещё как-то поучаствовал в общей беде. Моуриньо, напомню, волонтёрил, не брезговал. Слуцкий кому-то операции оплачивал, стадион пробивал, сейчас строит. Тут нет. Но и это личное дело, конечно. Хотя – повторюсь, на фоне общей беды – не совсем и личное.

В общем, скорее, что Черчесов за это время здорово сам просел профессионально. Деквалифицировался. На мой вкус, там и сидело-то неглубоко. 10 месяцев без дела, причём без никакого – ни профессионального, ни общественного, и на полный кошт. Подумайте об этом. Подумайте. Самоощущение хозяина жизни от этого очень, наверное, прибавляется.