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Уткин: «Черчесов за время пандемии здорово просел, деквалифицировался»

сегодня, 16:25

Известный блогер и журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале порассуждал о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

В дискуссиях о Черчесове и его уникально быдляцком выступлении на «Матч ТВ» проходит незамеченным один простой и довольно очевидный факт. До сентябрьских матчей этого года с середины прошлого ноября сам Станислав не делал примерно ничего. Совсем. Причём очевидным образом. Ведь даже не скажешь, что он, возможно, занимался интеллектуальной деятельностью, переосмысливал что-то, потому что после того ноября сборная встретилась в сентябре, словно не год без малого прошел, а так – от силы месячишко. Игра тоже не претерпела никакой модернизации. О том, чтобы за это время (что было бы совершенно естественно) РФС сократил содержание тренерского штаба на время вынужденного безделья, вопрос не поднимался (просто фиксирую, это собственное дело РФС).

Не слыхал, чтобы, например, высокооплачиваемый тренер что-то потратил за это время на благотворительность или ещё как-то поучаствовал в общей беде. Моуриньо, напомню, волонтёрил, не брезговал. Слуцкий кому-то операции оплачивал, стадион пробивал, сейчас строит. Тут нет. Но и это личное дело, конечно. Хотя – повторюсь, на фоне общей беды – не совсем и личное.

В общем, скорее, что Черчесов за это время здорово сам просел профессионально. Деквалифицировался. На мой вкус, там и сидело-то неглубоко. 10 месяцев без дела, причём без никакого – ни профессионального, ни общественного, и на полный кошт. Подумайте об этом. Подумайте. Самоощущение хозяина жизни от этого очень, наверное, прибавляется.

Ранее стало известно, что РФС не планирует увольнять Черчесова до конца Евро-2020.

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Все комментарии
Voevoda sviney
Voevoda sviney
сегодня в 17:34
Как всегда, одна демагогия и любовь к свинине.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:21
Всё это скажется на ЧМ 2022 куда мы не попадём.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 17:13
Судя по Васе , Уткин даже не похудел.
beefs
beefs
сегодня в 17:06
да просто ему некогда заниматься сборной...
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 16:55
.
David Young
David Young
сегодня в 16:54
Отсутствие достаточно умственной и профессиональной работы, уверенность в том, что тебя не уволят, если только совсем не провалишься, стабильно огромная получаемая сумма, отсутствие какого-либо серьёзного наказание сборной в целом и главного тренера в частности за недостаточно хорошие результаты, профессиональная стагнация перетекающая в профессиональную деградацию, недостаточно здоровое и мудрое отношение к критики, частые попытки уйти от принятия ответственности за плохие результаты, переходы на личности, недостаток честных слов об игре сборной и результатах, поиск виноватых, сваливание проблем на внешние факторы - это всё в большей или меньшей степени характеризует нынешнего Станислава Черчесова, немного ни мало, главного тренера сборной России, являющегося таковым уже немало лет. Что и говорить, тренерский стул, выражаясь фигурально, уже не столь стабилен и мягок для него, и становится всё более шаткий и неприятным, что, возможно, вынудит Черчесова самому подать в отставку через какое-то время, и если сборная так и продолжит выступать в лучшем случае средне, то это будет необходимым решением, которое, при его принятии, сделает падения Черчесова не столь плохим, а его - не столь антагонистичным по отношению к российским болельщикам и российскому футболу в целом. А если останется не смотря на продолжение того же - сделает хуже и себе, и сборной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:44
Вася слеп...
Черчесовым проведена невидимая гигантская работа....
Раньше 37-ми летний Жирков по тайму играл...теперь на 2 выходит.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:42
Да ладно! Он же ж на ЧМ феерил.
Только за это его нужно холить и лелеять...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:35
Просто подчивал на лаврах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:34
Пора выписать усатому красную карточку!
drug01
drug01
сегодня в 16:29
Всё может быть
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