Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал уход из жизни легенды футбола .

Уход Марадоны из жизни — потеря для всей спортивной семьи. Человек, который сыграл огромную роль в популяризации футбола, несмотря на все сложности, которые он встречал в своей жизни, всегда демонстрировал очень конструктивный подход. Считаю, что он очень многое сделал для популяризации ЧМ по футболу в России, всегда по-доброму относился к коллегам из нашей страны.

Он был символом футбола, на него ориентировались миллионы мальчишек. Думаю, благодаря ему они пришли в спорт и повторили тот стиль поведения на поле.