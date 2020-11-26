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Матыцин: «Уход Марадоны из жизни — потеря для всей спортивной семьи»

сегодня, 14:18

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал уход из жизни легенды футбола Диего Марадоны.

Уход Марадоны из жизни — потеря для всей спортивной семьи. Человек, который сыграл огромную роль в популяризации футбола, несмотря на все сложности, которые он встречал в своей жизни, всегда демонстрировал очень конструктивный подход. Считаю, что он очень многое сделал для популяризации ЧМ по футболу в России, всегда по-доброму относился к коллегам из нашей страны.

Он был символом футбола, на него ориентировались миллионы мальчишек. Думаю, благодаря ему они пришли в спорт и повторили тот стиль поведения на поле.

Гол Англии в 1/4 финала ЧМ-86, когда он обыграл фактически всю команду, — один из самых ярких моментов его жизни. Его будет всем не хватать, он сыграл положительную роль в популяризации мирового футбола. Он всегда был очень надежным в отношениях с нашей страной.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 15:15
Это наша общяя потеря!!!
Mangur
Mangur
сегодня в 14:56
Согласен. ГЕНИЙ футбола
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:34
Знаменитый гол рукой запомнился надолго.
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