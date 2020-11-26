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Грушевский: «Черчесов был не совсем четок в формулировках»

сегодня, 15:17

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал скандальные высказывания главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Если строго говорить, то там не персонально о Чалове, а о целом ряде футболистов, включая Миранчуков и Заболотного. Честно говоря, я в этом плане очень консервативный человек и всегда желаю только хорошего нашей сборной, независимо от того, кто является тренером, и знаком с ним или нет. С Черчесовым я давно знаком и очень неплохо с ним общаюсь. На мой взгляд, возможно, сказалось нервное напряжение после неудачного отрезка в сборной. Апофеозом этого отрезка стало разгромное поражение от сербов.

Это поражение само, может быть, не случайно, а такой разгром — во многом случайный. Наверное, Черчесов находился в таком состоянии повышенной эмоциональности, к тому же у него был определенный персональный настрой против Дениса Казанского — все это вместе привело к неким высказываниям, которые, если их вырвать из контекста, звучат очень обидно.

Думаю, мой добрый приятель Станислав Саламович Черчесов был не совсем четок в формулировках и недостаточно убедительным в выражении своих мыслей. Хотя сама мысль понятна, она не является оскорбительной, но сказано было неудачно.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alex074 (раскрыть)
сегодня в 16:16
Чел жил в ауле, был чабаном, чабаном и остался. Что взять с дитя гор?
alex074
alex074
сегодня в 15:51
"Не стоит забывать, что Усатое недоразумение из дитё гор, а они довольно слабо изъясняются по-русски..."-сказал Грушевский, другими словами.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:46
Грушевский: Думаю, мой добрый приятель Станислав Саламович Черчесов просто душка.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:33
Интеллект такой у человека даже общаться с журналюгами не умеет, считает себя заумным, придумал хрень такую, товарищеских встреч не бывает и переименовал в контрольные встречи.
Voevoda sviney
Voevoda sviney
сегодня в 15:19
Скорее наоборот, все назвал своими именами.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:18
Такого доброго и врагов не надо)))
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