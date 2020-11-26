Грушевский: «Черчесов был не совсем четок в формулировках»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал скандальные высказывания главного тренера сборной России .

Если строго говорить, то там не персонально о Чалове, а о целом ряде футболистов, включая Миранчуков и Заболотного. Честно говоря, я в этом плане очень консервативный человек и всегда желаю только хорошего нашей сборной, независимо от того, кто является тренером, и знаком с ним или нет. С Черчесовым я давно знаком и очень неплохо с ним общаюсь. На мой взгляд, возможно, сказалось нервное напряжение после неудачного отрезка в сборной. Апофеозом этого отрезка стало разгромное поражение от сербов.

Это поражение само, может быть, не случайно, а такой разгром — во многом случайный. Наверное, Черчесов находился в таком состоянии повышенной эмоциональности, к тому же у него был определенный персональный настрой против Дениса Казанского — все это вместе привело к неким высказываниям, которые, если их вырвать из контекста, звучат очень обидно.

Думаю, мой добрый приятель Станислав Саламович Черчесов был не совсем четок в формулировках и недостаточно убедительным в выражении своих мыслей. Хотя сама мысль понятна, она не является оскорбительной, но сказано было неудачно.