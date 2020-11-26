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Баринов: «На фоне наших клубов „Локомотив“ — просто молодец»

сегодня, 15:12
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Народный артист России Валерий Баринов поделился впечатлениями от выступления «Локомотива» в матче с «Атлетико» (0:0) в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

На фоне наших клубов «Локомотив» — просто молодец.

«Локо» отскочил? Особенно в начале, да. Ряд игроков действительно сыграли хорошо — Гильерме, Игнатьев, Чорлука. Но, конечно, отскочили. Игра была если не на отбой, то сушили игру. У нас теперь ничья как большая победа.

Выход в плей-офф ЛЧ? Это как рассказ есть у Астафьева «Сон о белых горах». А в Лигу Европы выйти могут.

У меня двоякое ощущение. Я смотрю в таблицу — там восьмое место. Так что это последний шанс сыграть в Европе, туда попадут нескоро.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:28
По сравнению с зенитом, да!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:53
Такой цирк.🤦‍♂️
Положение наших клубов в том числе и Локомотива это позор нашего футбола. Также позор что наши люди этим ещё и гордиться умудряются.

Это тоже самое если бы в человека бросали тухлыми яйцами, при этом он не мог ответить. Вдруг одно яйцо пролетает мимо. И все вокруг, вот это красавчик. Вот это огрызнулся...великий!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:51
Согласен. Еще кони шевелят копытами. Посмотрим сегодня. Должны победить.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 15:47, ред.
Дорогу осилит идущий, не валяли бы дурака в начале чемпа, не было бы и причин для исправления ситуаций
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:35
Локомотив - лучший из худших.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:32
Локомотив просто автобуснее,других наших автобусов!😜🤣
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:31
Сыграл вничью, отбивался как мог, изо всех сил, можно сказать - крупно повезло, и уже молодец. А если бы пропустил один мяч ?...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:22
Дядя Валера четко и по делу!В облаках не витает! Но Локо молодцы!Скрипя зубами выдержали и увезли ничью!Только так через пот и кровь можно забирать очки у более мастеровитых команд!Хотя конечно и везение присутствовало!Забей думаю матрасы вначале то не факт что взяли бы очко))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:18
Не получается играть на два фронта.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:13
Вот бы ещё в чемпионате выправить ситуацию!
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