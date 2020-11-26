Народный артист России Валерий Баринов поделился впечатлениями от выступления «Локомотива» в матче с «Атлетико» (0:0) в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.
На фоне наших клубов «Локомотив» — просто молодец.
«Локо» отскочил? Особенно в начале, да. Ряд игроков действительно сыграли хорошо — Гильерме, Игнатьев, Чорлука. Но, конечно, отскочили. Игра была если не на отбой, то сушили игру. У нас теперь ничья как большая победа.
Выход в плей-офф ЛЧ? Это как рассказ есть у Астафьева «Сон о белых горах». А в Лигу Европы выйти могут.
У меня двоякое ощущение. Я смотрю в таблицу — там восьмое место. Так что это последний шанс сыграть в Европе, туда попадут нескоро.
Положение наших клубов в том числе и Локомотива это позор нашего футбола. Также позор что наши люди этим ещё и гордиться умудряются.
Это тоже самое если бы в человека бросали тухлыми яйцами, при этом он не мог ответить. Вдруг одно яйцо пролетает мимо. И все вокруг, вот это красавчик. Вот это огрызнулся...великий!!!
Положение наших клубов в том числе и Локомотива это позор нашего футбола. Также позор что наши люди этим ещё и гордиться умудряются.
Это тоже самое если бы в человека бросали тухлыми яйцами, при этом он не мог ответить. Вдруг одно яйцо пролетает мимо. И все вокруг, вот это красавчик. Вот это огрызнулся...великий!!!