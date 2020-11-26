Народный артист России Валерий Баринов поделился впечатлениями от выступления «Локомотива» в матче с «Атлетико» (0:0) в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

На фоне наших клубов «Локомотив» — просто молодец.

«Локо» отскочил? Особенно в начале, да. Ряд игроков действительно сыграли хорошо — Гильерме, Игнатьев, Чорлука. Но, конечно, отскочили. Игра была если не на отбой, то сушили игру. У нас теперь ничья как большая победа.

Выход в плей-офф ЛЧ ? Это как рассказ есть у Астафьева «Сон о белых горах». А в Лигу Европы выйти могут.

У меня двоякое ощущение. Я смотрю в таблицу — там восьмое место. Так что это последний шанс сыграть в Европе, туда попадут нескоро.