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Эджуке: «В России команды действуют от обороны, „паркуют автобус“»

сегодня, 14:56

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал об атмосфере в команде и поделился впечатлениями от чемпионата России.

Меня впечатлило единство команды. Все очень доброжелательны, нет никаких, даже малейших непоняток, шероховатостей. Ребята заряжены общей идеей. Я здесь уже больше двух месяцев, привыкаю к новым реалиям, к чемпионату, к жизни в новом городе. Но все это дается мне легче, чем могло бы, потому что атмосфера замечательная.

В России футбол более силовой, команды действуют в основном от обороны, «паркуют автобус». У игроков атаки нет такого пространства для креатива, голов тоже меньше. Соперники очень часто думают много, даже слишком много о защите своих ворот. Только о ней, ни о чем больше, их цель — не пропустить! Конечно, нападающим в таких условиях проявить себя нелегко.

Если команды действуют так, как здесь, я должен приспособиться и всё равно забивать голы. Иногда это уже получается. Игра против такой насыщенной обороны способна сделать форварда сильнее, универсальнее. Благодаря тренерам я знаю, как действует та или иная команда, они дают подробные инструкции. Я воспринимаю эту информацию и применяю её на поле. Да, мне нужно пространство, но я могу найти его и при такой обороне.

При любой возможности главный тренер и его помощники объясняют мне какие-то нюансы. Это очень полезно, ведь для меня по-прежнему многие вещи в этой лиге в новинку. Если не слишком углубляться в тактику, мне говорят, как именно нужно реагировать на ту или иную ситуацию, чтобы всегда быть готовым принять мяч, открыться, отработать эпизод до конца. Тренеры видят мои сильные стороны и помогают раскрыть их на поле, это важно.

Недавно стало известно, что Эджуке мог перейти в «Спартак».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:44
По-другому у нас играть и не умеют.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:38
Сегодня он всем покажет ху из ху!
Footbolista
Footbolista ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:20, ред.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:18
Нахватался уже у коней терминов)...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:14
    makkie
    makkie
    сегодня в 15:08
    Нет, соперники должны поддаваться Эджуке, восхищаться его бесполезными финтами и забивать в свои ворота!))
    Автобусы паркуют и в АПЛ, и в Ла Лиге, и в ЛЧ - ничего нового.
    beefs
    beefs
    сегодня в 15:00
    всадник без головы разоткровенничался...
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