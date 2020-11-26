Гильерме: «Почему бы „Локомотиву“ не помечтать об 1/8 финала ЛЧ?»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал результат матча с «Атлетико» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хороший ли результат? Да, особенно в Мадриде. Мы снова играем с «Атлетико» и знаем, насколько сложно против них в гостях. Сегодня мы не показали идеальной игры. Чуть-чуть не хватило спокойствия и уверенности, когда владели мячом. «Атлетико» постоянно прессинговал, но давал играть. В обороне мы действовали почти идеально.

В Лиге чемпионов против «Атлетико» вратарь должен быть готов. Это топ-клуб Европы. В каждом матче против таких команд много работы. Хорошо, что выручил и помог команде набрать очки.

Николич говорил, что не нужно прессинговать каждый раз – нужно чувствовать момент. В первом тайме «Атлетико» больше контролировал игру, чем во втором. Мы добились хорошего результата – ничья в Мадриде с «Атлетико». Это очень сложно. Все молодцы.

В конце еще был момент у Крыховяка и Зе Луиша? Такие моменты бывают, когда есть фарт. Сегодня он был на нашей стороне. «Атлетико» забил гол. Если бы не ВАР, его бы засчитали.

Пора сделать хорошую Лигу чемпионов. Мы здесь третий год подряд, имеем достаточно опыта, чтобы играть против таких команд. Через неделю важная игра с «Зальцбургом». Будет решаться вопрос о нашем месте в Европе. Почему бы не помечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов? Нужно бороться и быть уверенными в себе.