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Гильерме: «Почему бы „Локомотиву“ не помечтать об 1/8 финала ЛЧ?»

сегодня, 15:34
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал результат матча с «Атлетико» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хороший ли результат? Да, особенно в Мадриде. Мы снова играем с «Атлетико» и знаем, насколько сложно против них в гостях. Сегодня мы не показали идеальной игры. Чуть-чуть не хватило спокойствия и уверенности, когда владели мячом. «Атлетико» постоянно прессинговал, но давал играть. В обороне мы действовали почти идеально.

В Лиге чемпионов против «Атлетико» вратарь должен быть готов. Это топ-клуб Европы. В каждом матче против таких команд много работы. Хорошо, что выручил и помог команде набрать очки.

Николич говорил, что не нужно прессинговать каждый раз – нужно чувствовать момент. В первом тайме «Атлетико» больше контролировал игру, чем во втором. Мы добились хорошего результата – ничья в Мадриде с «Атлетико». Это очень сложно. Все молодцы.

В конце еще был момент у Крыховяка и Зе Луиша? Такие моменты бывают, когда есть фарт. Сегодня он был на нашей стороне. «Атлетико» забил гол. Если бы не ВАР, его бы засчитали.

Пора сделать хорошую Лигу чемпионов. Мы здесь третий год подряд, имеем достаточно опыта, чтобы играть против таких команд. Через неделю важная игра с «Зальцбургом». Будет решаться вопрос о нашем месте в Европе. Почему бы не помечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов? Нужно бороться и быть уверенными в себе.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:25
Помечтать совсем не вредно но впереди ещё матч с Баварией.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 15:52
Правильнее было бы сказать "

Сегодня я не показал идеальной игры. Чуть-чуть не хватило спокойствия и уверенности, когда я владел мячом."

Только не чуть-чуть, а дофига. Почти все удары отбивал с дрожью или максимально на игроков соперника. И да, котлеты не создали ни одного 100% момента, возможно, поэтому.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 15:50
Дурака если валять не будут, и моменты не запарывать то вполне можно и зацепится за 1/8, хотя это вряд-ли потолок ЛЕ
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:47
Ой боюсь, Зальцбург даже в ле может не пустить)
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 15:46
Потому что у них ты на раме.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:36
Без Лиги Европы бы не остаться.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:35, ред.
Гиля вчера был непредсказуем как Джеки Чан...атлеты колошматили то в него то мимо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:34
Ну ты блин фантазёр!
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