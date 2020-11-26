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Грушевский: «У ЦСКА есть единственный козырь в матче против „Фейеноорда“»

сегодня, 14:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд20:55 Не начался

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал предстоящий матч армейцев с «Фейеноордом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Единственный наш козырь в том, что если перед первым матчем в Роттердаме ЦСКА хорошо играл в чемпионате России, и все говорило о том, что ЦСКА должен показать хорошую игру, то сейчас армейцы провели крайне неудачный матч против «Сочи». В математике есть метод от противного, давайте будем сегодня думать от противного. Никаких более солидных аргументов у меня нет.

Надеюсь, что Виктору Ганчаренко удастся собрать хороший состав с учетом того, что кто-то еще вернется. Марио Фернандес, к примеру, хотя кто-то из болельщиков ЦСКА мне возразит и скажет, что Фернандеса лучше поберечь и выпустить в воскресенье на очень важный матч против «Рубина». Этот аргумент я тоже готов принять. Поэтому у ЦСКА несколько ограничен выбор на некоторых позициях. В общем, никаких железобетонных аргументов, что мы обязаны выигрывать у «Фейеноорда» у меня нет. У меня просто есть желание, чтобы это случилось.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:41
Всех лучших на поле,никого не беречь,вперёд ЦСКА!
Просто утка
Просто утка
сегодня в 15:12
    Strimmy
    Strimmy
    сегодня в 15:11
    Единственный козырь в игре цска - Гаич, и то, если захочет играть.
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 14:48
    Травмированных много спору нет, но биться надо до последнего.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 14:36
    Если тут не выиграть, то больше и не у кого.
    nubom
    nubom
    сегодня в 14:34
    Выходит, что Локо в Испании вообще без козырей играл...
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:19
    Без Марио правый фланг не работает.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 14:15
    Пусть поможет этот козырь
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