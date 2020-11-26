Грушевский: «У ЦСКА есть единственный козырь в матче против „Фейеноорда“»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал предстоящий матч армейцев с «Фейеноордом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Единственный наш козырь в том, что если перед первым матчем в Роттердаме ЦСКА хорошо играл в чемпионате России, и все говорило о том, что ЦСКА должен показать хорошую игру, то сейчас армейцы провели крайне неудачный матч против «Сочи». В математике есть метод от противного, давайте будем сегодня думать от противного. Никаких более солидных аргументов у меня нет.