Грушевский: «У ЦСКА есть единственный козырь в матче против „Фейеноорда“»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал предстоящий матч армейцев с «Фейеноордом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Единственный наш козырь в том, что если перед первым матчем в Роттердаме ЦСКА хорошо играл в чемпионате России, и все говорило о том, что ЦСКА должен показать хорошую игру, то сейчас армейцы провели крайне неудачный матч против «Сочи». В математике есть метод от противного, давайте будем сегодня думать от противного. Никаких более солидных аргументов у меня нет.
Надеюсь, что Виктору Ганчаренко удастся собрать хороший состав с учетом того, что кто-то еще вернется. Марио Фернандес, к примеру, хотя кто-то из болельщиков ЦСКА мне возразит и скажет, что Фернандеса лучше поберечь и выпустить в воскресенье на очень важный матч против «Рубина». Этот аргумент я тоже готов принять. Поэтому у ЦСКА несколько ограничен выбор на некоторых позициях. В общем, никаких железобетонных аргументов, что мы обязаны выигрывать у «Фейеноорда» у меня нет. У меня просто есть желание, чтобы это случилось.