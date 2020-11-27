ГлавнаяНовости

Месси вернётся в состав «Барселоны» в матче с «Осасуной»

сегодня, 20:06
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна29.11.2020 в 16:00 Не начался

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернётся в состав каталонского клуба в матче 11-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

Аргентинец получил отдых в игре группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (4:0). Как сообщается, Месси выйдет в стартовом составе каталонского клуба в матче с «Осасуной».

Все новости
ОфициальноРамос, Бензема, Вальверде и Милитао не сыграют с «Интером»
24 ноября Комментарии9
Азмун, Дриусси и Малком вылетели в Рим на матч ЛЧ с «Лацио»
23 ноября Комментарии18
Неймар сыграет против «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов. Игрок залечил травму
21 ноября Комментарии2
Официально«Барселона» взяла 21 игрока на матч с «Атлетико»
21 ноября Комментарии5
ОфициальноРамос, Каземиро и Бензема не сыграют с «Вильярреалом»
21 ноября Комментарии5
Защитник «Локомотива» Мурило вызван в олимпийскую сборную Бразилии
12 ноября Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:27
Тут победа не избежна.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 20:24, ред.
Ооо, на принципиального соперника выходит... Месси будет заряжен на игру с "Осасуной", как Эвребе и Бузакка заряжены руководством "Барселоны" на ЛЧ!

Может, даже посмотрю, думаю, сегодня мы увидим Месси во всей красе, хэт-трик можно смело ставить.

Любой болельщик знает, что при словах "Осасуна", "Уэска" и т.п. незаметный до этого скромный Пеонель превращается в могучего боевого гнома-берсеркера и уничтожает бросающих ему вызов неразумных испанских банкротов одного за другим.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:24
Гному следовало лететь на родину почтить память легенды а он по своей гномовой натуре даже на такой шаг не способен.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:20
Отдохнул набрался сил и в бой.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:19, ред.
Ваш выход ...маэстро осасун...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:15
все хотят осасуну))
Cat01
Cat01
сегодня в 20:14
Значит будет успех!
David Young
David Young
сегодня в 20:13
Может помочь Барселоне избежать позора в матче с Осасуной, но не удивлюсь, если Осасуна не проиграет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:12
Отлично для Барсы...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100