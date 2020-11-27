Месси вернётся в состав «Барселоны» в матче с «Осасуной»

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сегодня, 20:06

Нападающий «Барселоны» вернётся в состав каталонского клуба в матче 11-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

Аргентинец получил отдых в игре группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (4:0). Как сообщается, Месси выйдет в стартовом составе каталонского клуба в матче с «Осасуной».