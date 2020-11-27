Месси вернётся в состав «Барселоны» в матче с «Осасуной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернётся в состав каталонского клуба в матче 11-го тура Ла Лиги против «Осасуны».
Аргентинец получил отдых в игре группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (4:0). Как сообщается, Месси выйдет в стартовом составе каталонского клуба в матче с «Осасуной».
Может, даже посмотрю, думаю, сегодня мы увидим Месси во всей красе, хэт-трик можно смело ставить.
Любой болельщик знает, что при словах "Осасуна", "Уэска" и т.п. незаметный до этого скромный Пеонель превращается в могучего боевого гнома-берсеркера и уничтожает бросающих ему вызов неразумных испанских банкротов одного за другим.
Может, даже посмотрю, думаю, сегодня мы увидим Месси во всей красе, хэт-трик можно смело ставить.
Любой болельщик знает, что при словах "Осасуна", "Уэска" и т.п. незаметный до этого скромный Пеонель превращается в могучего боевого гнома-берсеркера и уничтожает бросающих ему вызов неразумных испанских банкротов одного за другим.