Ибрагимович обсудил возвращение в сборную Швеции с наставником команды

Нападающий «Милана» может возобновить выступления за сборную Швеции. 39-летний форвард обсудил возможное возвращение с главным тренером национальной команды , который рассказал о том, как прошла встреча с игроком.

Когда Златан сообщил, что открыт для вызова в национальную команду, естественно, было важно встретиться и обсудить это как можно скорее. Я рад, что нам удалось так быстро организовать эту встречу.

Она прошла очень хорошо и плодотворно. Мы готовы продолжать диалог и дальше.