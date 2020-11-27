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Ибрагимович обсудил возвращение в сборную Швеции с наставником команды

сегодня, 07:40

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может возобновить выступления за сборную Швеции. 39-летний форвард обсудил возможное возвращение с главным тренером национальной команды Янне Андерссоном, который рассказал о том, как прошла встреча с игроком.

Когда Златан сообщил, что открыт для вызова в национальную команду, естественно, было важно встретиться и обсудить это как можно скорее. Я рад, что нам удалось так быстро организовать эту встречу.

Она прошла очень хорошо и плодотворно. Мы готовы продолжать диалог и дальше.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:29
Там у него все же партнеры похуже будут, чем в Милане.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:27
Ну не знаю....стоит ли в сборную возвращаться....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:46
Уходя, уходи. Доя сборной ты уже стар
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