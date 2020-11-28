Им Бом: «Сейчас я чувствую себя отлично»

Полузащитник «Рубина» рассказал о том, как переболел коронавирусом.

Сейчас я чувствую себя отлично. Когда был в Австрии, я буквально мечтал вернуться в Россию к команде и начать работать со всеми. Я очень хочу играть и, надеюсь, появиться на поле в ближайшей игре, потому что нам нужно побеждать. И я хочу помочь команде в этом.

В первый день болезни я почувствовал жар и сразу же обратился к доктору сборной. Через несколько дней я потерял обоняние, но общее состояние было отличным. Сейчас все хорошо. Обоняние вернулось еще не полностью, но уверен, что со временем все наладится.

Тяжело находиться целыми днями в комнате без возможности выйти куда-либо. Пока был карантин, я молил: «COVID, пожалуйста, прекрати». Я хочу тренироваться вместе со всеми и быть частью команды. Но, наконец, я вернулся. Я не уверен, что моя форма на данный момент идеальна, но я буду делать все, чтобы помочь команде.