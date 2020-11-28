ГлавнаяНовости

Им Бом: «Сейчас я чувствую себя отлично»

сегодня, 12:54
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:30 Не начался

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом рассказал о том, как переболел коронавирусом.

Сейчас я чувствую себя отлично. Когда был в Австрии, я буквально мечтал вернуться в Россию к команде и начать работать со всеми. Я очень хочу играть и, надеюсь, появиться на поле в ближайшей игре, потому что нам нужно побеждать. И я хочу помочь команде в этом.

В первый день болезни я почувствовал жар и сразу же обратился к доктору сборной. Через несколько дней я потерял обоняние, но общее состояние было отличным. Сейчас все хорошо. Обоняние вернулось еще не полностью, но уверен, что со временем все наладится.

Тяжело находиться целыми днями в комнате без возможности выйти куда-либо. Пока был карантин, я молил: «COVID, пожалуйста, прекрати». Я хочу тренироваться вместе со всеми и быть частью команды. Но, наконец, я вернулся. Я не уверен, что моя форма на данный момент идеальна, но я буду делать все, чтобы помочь команде.

Против ЦСКА я очень хочу сыграть, и если бы меня спросили, могу ли, я бы ответил: «Да, конечно». Но не все зависит от меня. Слуцкий будет принимать решение. Если он решит, что я готов играть с самого начала, я буду. Если моя цель — выйти на замену, я тоже готов. Главное — помочь команде и тренеру.

Все новости
ОфициальноДзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените»
Сегодня, 13:13 Комментарии15
Экс-игрок «Рубина»: «Не знаю, как Тарасова вообще пригласили в команду»
Сегодня, 13:05 Комментарии10
«Ротор»: «„Спартак“ не является для нас наиболее принципиальным соперником»
Сегодня, 12:16 Комментарии13
Нигматуллин — о COVID-19: «Трещал по швам весь организм»
Сегодня, 11:12 Комментарии2
Глушаков: «Кокорин — добрый и отзывчивый человек»
Сегодня, 11:02 Комментарии9
Лантратов — о Глушакове: «Важно, чтобы у команды были такие ветеранчики»
Сегодня, 10:43 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
chromage
chromage
сегодня в 13:27
"«COVID, пожалуйста, прекрати». Я хочу тренироваться вместе со всеми и быть частью команды. Но, наконец, я вернулся." сильные слова... здоровья и успехов на поле.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:14
Когда играет Им Бом мы всегда побеждаем , без него плохо !
drug01
drug01
сегодня в 12:56
Очень хорошо удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100