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Барнс: «„Ливерпуль“ сделал правильно, подписав Жоту, а не Вернера»

сегодня, 15:43

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Барнс считает, что «Ливерпуль» сделал правильный выбор, подписав Диого Жоту вместо Тимо Вернера, который отправился в «Челси».

У Тимо Вернера всё хорошо, я уверен, что он мог бы вписаться в игру «Ливерпуля», но клубу был нужен игрок, который хочет за них играть.

С финансовой точки зрения, они без проблем заплатили бы 48 млн фунтов стерлингов, которые «Челси» отдал за Вернера, но, возможно, Вернер хотел иметь гарантии, что он будет игроком основного состава, в отличие от Жоты. Вернеру не было бы гарантировано место в старте «Ливерпуля».

Жота играет хорошо не только потому, что он действительно отличный игрок, но и потому, что он счастлив в клубе, даже если не играет регулярно, и у него правильное отношение к делу.

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Все комментарии
Timeless
Timeless
сегодня в 16:10
Определенно Жота очень качественное приобретение Ливерпуля , парень здорово играет и приносит пользу команде.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:50
Конечно правильно,уже забивает пачками!
Mangur
Mangur
сегодня в 15:46
Будущее покажет
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