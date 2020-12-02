«Болею за вас, всегда думаю о вас». Маркизио обратился к фанатам «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио обратился к болельщикам петербургского клуба.
Ребята, все болельщики «Зенита»! Это тяжелый год для всех, но увидите, что в конце концов победа будет за вами. Болею за вас, всегда думаю о вас и, конечно, форца, «Зенит»! Давай!
Сегодня «Зенит» сыграет с «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 23:00 мск.
Недавно Маркизио рассказал о происхождении своего прозвища «маленький принц».
Искренность 100-го левела! Не удивлюсь, если убогий мутьтв пробашлял Маркизу за этот трэш.
Искренность 100-го левела! Не удивлюсь, если убогий мутьтв пробашлял Маркизу за этот трэш.
https://youtu.be/FN1wlifuZ7c