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«Болею за вас, всегда думаю о вас». Маркизио обратился к фанатам «Зенита»

02 декабря 2020, 14:58

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио обратился к болельщикам петербургского клуба.

Ребята, все болельщики «Зенита»! Это тяжелый год для всех, но увидите, что в конце концов победа будет за вами. Болею за вас, всегда думаю о вас и, конечно, форца, «Зенит»! Давай!

Сегодня «Зенит» сыграет с «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 23:00 мск.

Недавно Маркизио рассказал о происхождении своего прозвища «маленький принц».

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Бубнин
Бубнин
02 декабря в 19:23
Клаудио - легенда "Зенита"!
a3r3v3
a3r3v3
02 декабря в 18:51
galem72
galem72
02 декабря в 15:22
"...болею за вас, всегда думаю о вас..."

Искренность 100-го левела! Не удивлюсь, если убогий мутьтв пробашлял Маркизу за этот трэш.
Legend 6
Legend 6
02 декабря в 15:19
Маркизио с агентом при получении гонорара в Зените
drug01
drug01
02 декабря в 15:15
Игроки должны его услышать
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 15:09
Маркизо разобьёт всех врагов Зенита.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
02 декабря в 15:03
Грацие, Клаудио) Это ты хоть немного свою зп решил отработать, видимо?)
DEIVID 2
DEIVID 2
02 декабря в 15:03
Ну, что сказать, Легенда Зенита.
beefs
beefs
02 декабря в 15:01
спасибо за твои чувства, но хотелось бы еще красивых побед...
sv_1969
sv_1969
02 декабря в 15:00
Маркизио назад хочет)
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