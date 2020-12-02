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Дайер: «Артета — самый интересный молодой тренер в Европе, это точно»

02 декабря 2020, 13:40
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер высоко отозвался о тренерских качествах наставника «Арсенала» Микеля Артеты накануне очного матча между лондонскими клубами.

«Арсенал» переживает сложный период, но в таких играх на самом деле не имеет значения, кто где находится в таблице. Мы знаем, насколько трудной будет эта игра. Позиция в таблице не имеет значения. Для обеих команд это только начало сезона.

У них в команде много хороших игроков, очень интересный молодой тренер. Самый интересный молодой тренер в Европе, это точно. Мне нравится, как он себя ведет. Я думаю, что «Арсенал» в хороших руках.

Мы знаем, что будем противостоять сильной команде в воскресенье.

Тем временем «Арсенал» рассказал о состоянии Луиса после травмы головы.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
02 декабря в 19:36
Пусть по дольше руководит пушкарями этот интересный тип , уж больно радуют результаты :)
cool4back
cool4back
02 декабря в 18:37
Нагельсман поинтереснее будет. И поумнее тоже.
dzvinka
dzvinka
02 декабря в 14:29
прямо таки очень интересный...
youtomee
youtomee
02 декабря в 14:25
"Так плохо, что уже даже хорошо и интересно" - только так можно объяснить его слова о самом интересном молодом тренере в Европе.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
02 декабря в 14:02
Если учитывать "любовь" между Тоттенхэмом и Арсеналом,то конечно....
Владимир 77
Владимир 77
02 декабря в 13:59
Так плохо,как с "интересным "тренером Арсенал еще не играл
Медив
Медив
02 декабря в 13:45
Угу. Всем интересно, как долго он еще продержится
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