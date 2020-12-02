Дайер: «Артета — самый интересный молодой тренер в Европе, это точно»

Защитник «Тоттенхэма» высоко отозвался о тренерских качествах наставника «Арсенала» накануне очного матча между лондонскими клубами.

«Арсенал» переживает сложный период, но в таких играх на самом деле не имеет значения, кто где находится в таблице. Мы знаем, насколько трудной будет эта игра. Позиция в таблице не имеет значения. Для обеих команд это только начало сезона.

У них в команде много хороших игроков, очень интересный молодой тренер. Самый интересный молодой тренер в Европе, это точно. Мне нравится, как он себя ведет. Я думаю, что «Арсенал» в хороших руках.

Мы знаем, что будем противостоять сильной команде в воскресенье.