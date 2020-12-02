Бент: «Бэйл и близко не подошёл к той форме, которую мы помним»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» порассуждал о том, сможет ли вингер «шпор» когда-нибудь вновь обрести свою лучшую форму.

Для меня вопрос заключается в том, сколько времени Моуриньо готов дать Бэйлу, прежде чем он скажет: «это не работает».

Все разговоры были о том, что Сон и Кейн превосходны, но когда они вернут Бэйла, то он затмит всех. Но сейчас он и близко не подошел к той форме, которую мы помним.

Он не играл регулярно в течение примерно трех лет, и у него были серьезные травмы, так что Бэйл может уже никогда не заиграть на былом уровне.