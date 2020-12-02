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Бент: «Бэйл и близко не подошёл к той форме, которую мы помним»

02 декабря 2020, 14:40

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент порассуждал о том, сможет ли вингер «шпор» Гарет Бэйл когда-нибудь вновь обрести свою лучшую форму.

Для меня вопрос заключается в том, сколько времени Моуриньо готов дать Бэйлу, прежде чем он скажет: «это не работает».

Все разговоры были о том, что Сон и Кейн превосходны, но когда они вернут Бэйла, то он затмит всех. Но сейчас он и близко не подошел к той форме, которую мы помним.

Он не играл регулярно в течение примерно трех лет, и у него были серьезные травмы, так что Бэйл может уже никогда не заиграть на былом уровне.

Недавно сообщалось, что «Тоттенхэм» может продлить аренду Бэйла из «Реала» ещё на один сезон.

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ЮЗИК
ЮЗИК
02 декабря в 19:32
Полностью согласен с Бентом
goalaktika
goalaktika
02 декабря в 18:28
А он прав. Лучшие годы Бэйла позади
Сантус
Сантус
02 декабря в 15:02
Дайте парню спокойно досидеть карьеру.Потом напишет книгу о двух голах в финалах...жизнь удалась..)
ДАША Д
ДАША Д
02 декабря в 14:57
Надо оставить его в Реале.
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 14:49
Наверно он никогда не заиграет.
beefs
beefs
02 декабря в 14:48
Бэйл еще может дать фору многим молодым...
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