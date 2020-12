Мюллер вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Форвард «Баварии» реализовал пенальти в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). Теперь на счету 31-летнего футболиста 47 голов в этом турнире.

Таким образом, Мюллер вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, опередив экс-нападающего «Милана» и «Ювентуса» Филиппо Индзаги (46 мячей). Лидером рейтинга по-прежнему остаётся Криштиану Роналду (131 гол).

🆙🔟@esmuellert_ is now among the top 10 all-time @ChampionsLeague goalscorers 🙌⚽#MiaSanMia pic.twitter.com/Dca0iEMZ5v