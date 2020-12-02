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Мюллер вошёл в десятку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

02 декабря 2020, 02:37
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Форвард «Баварии» Томас Мюллер реализовал пенальти в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). Теперь на счету 31-летнего футболиста 47 голов в этом турнире.

Таким образом, Мюллер вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, опередив экс-нападающего «Милана» и «Ювентуса» Филиппо Индзаги (46 мячей). Лидером рейтинга по-прежнему остаётся Криштиану Роналду (131 гол).

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni ответ ХУБУЛ (раскрыть)
02 декабря в 07:27
Легенда Герд, а Томас всего лишь хороший нап.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
02 декабря в 06:11
Мюллер легенда.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 декабря в 02:55
В десятку попасть - это почетно.
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