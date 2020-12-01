Первый узбекский гол в Серии A. Шомуродов пустился в погоню за Колывановым и Шевченко

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01 декабря 2020, 12:12

Вспомнили всех лучших бомбардиров из стран бывшего СССР в Италии.

Узбекистан: Элдор Шомуродов — 1 гол в Серии A

Клуб: «Дженоа»

Возможно, вы не все в курсе, но Шомуродов — второй футболист из Узбекистана в Серии A. Первопроходцем был Ильяс Зейтуллаев, который воспитывался в «Ювентусе», в середине «нулевых» сыграл два матча в Серии A за «Реджину»: выходил на замену в статусных матчах против «Интера» и «Юве», провел на поле в общей сложности 38 минут.

Зейтуллаев больше десяти лет выступал за итальянские клубы, однако на высшем уровне после «Реджины» не играл, зато отметился в «Дженоа», «Виченце», «Вероне» и «Пескаре» — известных командах, которые переживали свои не самые лучшие времена в «трясинах» итальянского футбола.

Шомуродов за два месяца в Генуе в два раза превзошел соотечественника по числу матчей в Серии A и уже почти в пять раз по сыгранным минутам, а в матче с «Пармой» Элдор расширил географию бомбардиров Серии A, став первым представителем Узбекистана, которому удалось отличиться в турнире и вообще в топ-5 европейских лигах.

Шомуродов забил в ворота «Пармы», а в предыдущем матче сделал ассист — в Кубке страны. Адаптация экс-форварда «Ростова» в Италии проходит замечательно: у Элдора есть постоянная игровая практика и результативные действия, которые придают уверенности любому футболисту. Так держать!

Казахстан: Александр Меркель — 1 гол в Серии A

Клубы: «Милан», «Дженоа», «Удинезе»

Меркель родился в Казахстане, но когда ему было 6 лет, семья переехала в Германию, где Александр получил образование и стал футболистом. В 16 лет полузащитник попал в систему «Милана», параллельно выступал за юношеские сборные Германии, однако потом сделал выбор в пользу Казахстана, здраво оценив свои силы.

Внушительная часть карьеры Меркеля прошла в Италии, где он пытался заиграть сначала в «Милане», а потом в «Дженоа» и «Удинезе». Свой единственный гол в Серии A, как и Шомуродов, забил за «грифонов»: победный гол в первом же туре сезона 2012/13 в ворота «Кальяри» (победа 2:0, второй мяч забил Чиро Иммобиле).

Беларусь: Виталий Кутузов — 9 голов в Серии A

Клубы: «Милан», «Сампдория», «Парма», «Бари»

Белорусский форвард Кутузов получил немало шансов в Серии A: выходил на поле в футболках четырех разных команд, причем дебютировал в итальянском футболе в составе легендарного «Милана» на заре века. Виталий принял участие в 99 матчах чемпионата Италии на высшем уровне, однако забил только 9 голов. В Серии B получалось лучше: там у Кутузова два приличных сезона с 10 и 15 голами.

Литва: Томас Данилявичус — 10 голов в Серии A

Клуб: «Ливорно»

Литовский защитник Мариус Станкявичус провел 113 матчей в Серии A и забил 6 голов, а его соотечественник Данилявичус сыграл вдвое меньше, зато отличился 10 раз. Впрочем, Томас — форвард, ему по амплуа положено. Фактурный нападающий сменил полдесятка итальянских команд, но в Серии A лучший бомбардир в истории сборной Литвы выступал только за «Ливорно».

Молдавия: Артур Ионицэ — 12 голов в Серии A

Клубы: «Верона», «Кальяри», «Беневенто»

Уроженец Кишинева выступает за итальянские клубы с 2014 года, а в этом сезоне полузащитник «Беневенто» может сыграть свой 200-й матч в Серии A, сейчас на счету Артура 183 встречи и 12 голов. Ионицэ играет в центре поля и больше сосредоточен на разрушении, но иногда стреляет метко, в частности, забивал «Интеру» и «Роме».

Грузия: Каха Каладзе — 13 голов в Серии A

Клубы: «Милан», «Дженоа»

Форвард Леван Мчелидзе забил за «Палермо» и «Эмполи» 11 голов в Серии A, но у легендарного защитника было 250 матчей и 12 сезонов (10 в составе «Милана», 2 — за «Дженоа»), чтобы забить свои 13 мячей. С «россонери» Каладзе выиграл Скудетто и две Лиги чемпионов, из года в год грузина называли одним из лучших защитников Италии. А там в этом знают толк.

Армения: Генрих Мхитарян — 14 голов в Серии A

Клуб: «Рома»

Генрих Мхитарян уже поиграл в Бундеслиге и АПЛ , а сейчас выступает в Серии A за «Рому». Он стал первым армянином в итальянском чемпионате в прошлом сезоне, сейчас продолжает результативно играть за столичных «волков» в нынешней кампании: за 31 матч в Серии A Генрих наколотил 14 голов и сделал 9 ассистов. В ноябре Мхитарян сделал дубль в матче с «Пармой» и оформил хет-трик в ворота «Дженоа».

Россия: Игорь Колыванов — 44 гола в Серии A

Клубы: «Фоджа» и «Болонья»

Самый результативный среди россиян в Серии A, Колыванов забивал голы в семи разных сезонах в ворота 18 разных итальянских команд. Игорь Владимирович забил четыре гола в ворота «Ювентуса», по три раза огорчал «Милан» и «Рому», жаль только, что сам не смог поиграть за большой клуб — переходу в «Интер» помешала травма.

Украина: Андрей Шевченко — 127 голов в Серии A

Клуб: «Милан»

Андрей Николаевич вне конкуренции: великий форвард, обладатель «Золотого мяча» и дважды лучший бомбардир Серии A наколотил 127 голов в 226 матчах чемпионата Италии. Только в миланских дерби Шевченко забил 14 голов (этот рекорд держится до сих пор), в трех сезонах Серии A украинец забивал по 24 мяча.