Тирана примет первый финал Лиги конференций УЕФА

Сегодня на видеоконференции состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА , на котором были названы места проведения финалов турниров в ближайшие годы.

Лига конференций УЕФА -2022

Финал первого розыгрыша нового турнира примет Тирана. Матч состоится на новом стадионе «Национал Арена».

Финальная стадия Лиги Наций 2021 года

Хозяйкой финальной стадии назначена Италия. Полуфиналы (6 и 7 октября), матч за третье место и финал (10 октября) примут «Ювентус Стэдиум» в Турине и «Сан-Сиро» в Милане. Жеребьевка финальной стадии состоится сегодня, после чего будет составлено расписание.

Финальная стадия молодежного ЕВРО-2023

Хозяевами финальной стадии молодежного чемпионата Европы 2023 года назначены Румыния и Грузия. Матчи турнира с участием 16 сборных примут четыре стадиона в Румынии (два в Клуж-Напоке и два в Бухаресте) и четыре стадиона в Грузии (Батуми, Поти и два в Тбилиси). Матч открытия примет Румыния, финал пройдет в Грузии.