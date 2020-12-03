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Тирана примет первый финал Лиги конференций УЕФА

03 декабря 2020, 19:36

Сегодня на видеоконференции состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были названы места проведения финалов турниров в ближайшие годы.

Лига конференций УЕФА-2022

Финал первого розыгрыша нового турнира примет Тирана. Матч состоится на новом стадионе «Национал Арена».

Финальная стадия Лиги Наций 2021 года

Хозяйкой финальной стадии назначена Италия. Полуфиналы (6 и 7 октября), матч за третье место и финал (10 октября) примут «Ювентус Стэдиум» в Турине и «Сан-Сиро» в Милане. Жеребьевка финальной стадии состоится сегодня, после чего будет составлено расписание.

Финальная стадия молодежного ЕВРО-2023

Хозяевами финальной стадии молодежного чемпионата Европы 2023 года назначены Румыния и Грузия. Матчи турнира с участием 16 сборных примут четыре стадиона в Румынии (два в Клуж-Напоке и два в Бухаресте) и четыре стадиона в Грузии (Батуми, Поти и два в Тбилиси). Матч открытия примет Румыния, финал пройдет в Грузии.

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beefs
beefs
03 декабря в 20:05
не совсем ожиданное решение...
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 19:57
Ну посмотрим)
нечитайло
нечитайло
03 декабря в 19:51
Намудрили
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 19:47
Вот и славно!
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