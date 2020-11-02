ГлавнаяНовости

Россия может единолично принять весь турнир Евро-2020

вчера, 20:46

УЕФА рассматривает возможность проведения чемпионата Европы следующим летом только в России, а не в 12 городах из разных стран.

Причина — эпидемия коронавируса, которая уже помешала провести турнир в этом году. Источник отмечает, что Россия может успешно провести Евро благодаря уже существующей инфраструктуре, поскольку в стране совсем недавно прошел ЧМ-18.

Все новости
УЕФА: «Не исключаем, что Евро-2020 может пройти в одной стране»
Вчера, 21:54 Комментарии14
Футболисты «Челси» прилетели в Краснодар
27 октября ВидеоКомментарии8
Дерби, Класико и Суперкласико. Топ-30 самых принципиальных футбольных противостояний в мире
24 октябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
Россия может лишиться Евро-2020. В УЕФА не исключают возвращение к старому формату
17 октябряСтанислав Горин в блоге Забыли спроситьКомментарии5
The Sun: УЕФА может отобрать у России право на проведение матчей Евро-2020
16 октября Комментарии46
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030
07 октября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:08
Зачем это нужно России?
Владислав 122
Владислав 122
сегодня в 02:14
Еще не всё распилили на ЧМ-18?
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 01:40
если вакцина работает то почему вовка в бункере ? россия страна потребитель , а ватники будут ждать краха США , ждать и покупать их технику
Жека10
Жека10
сегодня в 01:37
вся эта шумиха с коронавирусом полная лажа.Уже больше года как запустили слухи о нём и нет никаких гарантий,что он когда нибудь прекратится.
Другое дело,что простым людям до этого турнира фиолетово.Вот недавно провели ЧМ и что простые люди как то разбогатели?Всю прибыль чиновники распихали по карманам,а молчим сопли жуём
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 01:08
Да бред,по-моему,какая страна откажется от такой прибыли...уж точно не маленькая Дания
zooveterinar
zooveterinar ответ Edoardo (раскрыть)
сегодня в 00:49
Империю про76и,твои англосаксы,войну развязали и первую и вторую мировую,в африке с ромелем возились до конца войны, живеш там,а обьщаешся с нами!!!
3yu432sprcf4
3yu432sprcf4
сегодня в 00:45
Принять и прос...ть
djo11
djo11
сегодня в 00:22
да пофиг можно и провести, только при условии что уефа нам заплатит за это, а так в период пандемии это убыточно будет, только на таких условиях! да и еще все хотел сказать, надо сократить число участников до 16!!! вообще не пойму зачем сделали 24!!! и сетка дурацкая и проходных матчей больше, зачем лишние 8 сборных (слабых) на евро!? 16 команд было идеально
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2 ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 00:17
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 00:15
    Валуев о Евро-2020 в России: «Европа опасается, что не сможет обеспечить безопасность в пандемию, а мы сможем»
    311
    311
    сегодня в 00:13
    И пенсионный возраст поднять до 70 лет.
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:11
    Нам не "не везёт". Просто мы терпилы. В нормальных странах люди из-за мелочей по нашим меркам сразу выходят на улицы и требуют восстановления справедливости, а мы терпим постоянно и уже просто привыкли мычать в ответ на любые устраиваемые беззакония.
    BarSlona
    BarSlona
    сегодня в 00:07
    Да пофик , конечно проведем . Сгноим всех ветеранов , заморозим пенсии еще лет на 100, доллар 300, евро 400...но самый дорогой в истории ЧЕ конечно же проведем
    kind pennywise
    kind pennywise ответ zooveterinar (раскрыть)
    вчера в 23:38
    Читал весной статью якобы шотландские ученные утверждают, что тренболон (финаджект), винстрол в дозировке 1 гр в неделю убивают коронавирус. Первый колят крупному рогатому скоту для увеличения быстрого тушки перед забоем, второй кололи скаковым лошадям как допинг. Оба препарата используются активно в бодибилдинге.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:23
    Ага .... И Северный Поток разрешат и все санкции уберут и на Олимпиаду пустят ...
    Смешно !
    Сергей Зz
    Сергей Зz
    вчера в 23:12
    Пенсионный возраст ещё на пять лет поднимут, налоги на какую нибудь фуйню введут, бензин подорожает и тд. А нам простым смертным не сходить на стадион и не посмотреть футбол. Надо же сделать фанid, купить билеты на матчи за пол года на неизвестные матчи( до жеребьевки) в неизвестный город. Все для людей. А почему к нам хотят перенести? Ни одна страна не хочет выруливать огромные деньги в период кризиса, только наши 52 согласятся, ведь можно отпилить огромные куски денег(бюджетных) причем на всех уровнях. Эх, повезло нам
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 23:12, ред.
    Два месяца назад я сам писАл об этом. Кругом нас окружают ложь, причём наглая, подхалимство, некомпетентность, очковтирательство и т.п. - т.е. то, что существовало и в СССР, но теперь существует в квадрате и процветает. Про воровство уж и не говорю. Вчера прочитал об аресте шести коммерсантов разного уровня, которые умудрились "увести" полтора миллиарда рублей при строительстве резиденции Президента в Ново-Огарёве! Вот до чего дожили.
    Edoardo
    Edoardo ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Аглосаксы построили самую большую империю за всю историю человечества на всех континентах мира, англосаксы братья Райт придумали самолет, паровоз и автомобиль тоже изобретение англосаксов.Так что я скорее поверю в вакцину произодства анголосаксов, чем в русскую.
    Edoardo
    Edoardo ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 22:58
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 22:54
      Боюсь, что наши горе - чиновники всех мастей, причастные к футболу, с радостью ухватятся за эту идею. Да если их ещё поддержит Президент !... Если так и окажется, окончательно уверюсь в том, что мы являемся подстилкой под Европой, как бы это грубо не звучало. И так последнее десятилетие все кому не лень вытирают о нас ноги; я, хоть и являюсь патриотом своей страны, прекрасно их понимаю, потому что мы не заслуживаем никакого уважения всей своей внешней и внутренней политикой. Угораздило же нас всех и меня в том числе жить в этом грёбаном государстве со всеми его продажными институтами власти. Почему России так не везёт ? Что-то я окончательно осерчал, услышав о такой новости. Уж простите, не выдержал...
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 22:51
      Если на пальцах, то у нас вакцина продвинулась не дальше, чем в других странах. Moderna, Johnson & Johnson, Novavax, AstraZeneca, Pfizer также находятся на третьей стадии тестов.

      Просто есть три стадии
      1) Доклиническая, на хомяках или компьютерных моделях
      2) На добровольцах (100-300 человек) - проверяется, работает ли препарат вообще и безопасен ли он
      3) На добровольцах (300-30000 человек) - проверяется, насколько он эффективен

      После каждой стадии дается допуск до следующей, после третьей дается допуск к сертификации.

      По факту, наш президент подписал закон о том, что можно сертифицировать вакцину еще до третьей стадии для экстренного использования и сразу же объявил, что Россия создала вакцину.

      Хотя даже это было враньем (что наша вакцина первая), т.к. Китай уже сертифицировал вакцину таким же образом после 2го этапа в июне.

      При этом третий этап тестов наша вакцина начала уже после всех вышеупомянутых.
      Agamaga
      Agamaga ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 22:49
      Откуда у тебя информация, что результат отличный? По телеку Соловей спел? Я не верю путину и его банде, купленным проплаченным СМИ. Они врут 20 лет, и не отвечает за слова сам Путин.
      "Пока я президент, пенсионный возраст не будет повышен", "мозги им нужно менять, а не конституцию".
      У меня есть полное право послать их на.... со своей вакциной!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 22:39
      Совсем дурацкая затея
      juvenale
      juvenale ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 22:37
      это точно скобеева и соловьев ведь врать не будут
      juvenale
      juvenale ответ Kosmos58 (раскрыть)
      вчера в 22:36
      а чем не царь?
      serh62
      serh62
      вчера в 22:35
      правильно....умные люди не хотят собирать заразу в одном месте, а добрые русские не против ....деньги не пахнут. кому пандемия, а кому мать родная. да и денег у нас завалом , девать некуда. пенсионеры рассчитаются за все.
      Миротворец Мышкин.
      Миротворец Мышкин.
      вчера в 22:28
      Думаю, что Англии стоило-бы сбагрить это мероприятие.
      112910415
      112910415
      вчера в 22:26
      а нам это надо ?
      самое подходящее время ...
      Footbolista
      Footbolista ответ post-navigator (раскрыть)
      вчера в 22:19
      Можно провести без зрителей в формате плей офф...
      инопланетяне пусть дома перед телевизором нажираются)...
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 22:19
      Как иностранцам объяснят необходимость делать qr-коды, чтобы попасть на стадион?))
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100