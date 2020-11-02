Россия может единолично принять весь турнир Евро-2020

УЕФА рассматривает возможность проведения чемпионата Европы следующим летом только в России, а не в 12 городах из разных стран.
Причина — эпидемия коронавируса, которая уже помешала провести турнир в этом году. Источник отмечает, что Россия может успешно провести Евро благодаря уже существующей инфраструктуре, поскольку в стране совсем недавно прошел ЧМ-18.
Другое дело,что простым людям до этого турнира фиолетово.Вот недавно провели ЧМ и что простые люди как то разбогатели?Всю прибыль чиновники распихали по карманам,а молчим сопли жуём
Другое дело,что простым людям до этого турнира фиолетово.Вот недавно провели ЧМ и что простые люди как то разбогатели?Всю прибыль чиновники распихали по карманам,а молчим сопли жуём
Живу в провинции и у всех в округе нет проблем с газом. Ты просто врешь. Врешь и про нужники и про отсутствие газа. Уж не тролль ли ты?
Живу в провинции и у всех в округе нет проблем с газом. Ты просто врешь. Врешь и про нужники и про отсутствие газа. Уж не тролль ли ты?
Смешно !
Смешно !
Просто есть три стадии
1) Доклиническая, на хомяках или компьютерных моделях
2) На добровольцах (100-300 человек) - проверяется, работает ли препарат вообще и безопасен ли он
3) На добровольцах (300-30000 человек) - проверяется, насколько он эффективен
После каждой стадии дается допуск до следующей, после третьей дается допуск к сертификации.
По факту, наш президент подписал закон о том, что можно сертифицировать вакцину еще до третьей стадии для экстренного использования и сразу же объявил, что Россия создала вакцину.
Хотя даже это было враньем (что наша вакцина первая), т.к. Китай уже сертифицировал вакцину таким же образом после 2го этапа в июне.
При этом третий этап тестов наша вакцина начала уже после всех вышеупомянутых.
Просто есть три стадии
1) Доклиническая, на хомяках или компьютерных моделях
2) На добровольцах (100-300 человек) - проверяется, работает ли препарат вообще и безопасен ли он
3) На добровольцах (300-30000 человек) - проверяется, насколько он эффективен
После каждой стадии дается допуск до следующей, после третьей дается допуск к сертификации.
По факту, наш президент подписал закон о том, что можно сертифицировать вакцину еще до третьей стадии для экстренного использования и сразу же объявил, что Россия создала вакцину.
Хотя даже это было враньем (что наша вакцина первая), т.к. Китай уже сертифицировал вакцину таким же образом после 2го этапа в июне.
При этом третий этап тестов наша вакцина начала уже после всех вышеупомянутых.
"Пока я президент, пенсионный возраст не будет повышен", "мозги им нужно менять, а не конституцию".
У меня есть полное право послать их на.... со своей вакциной!
"Пока я президент, пенсионный возраст не будет повышен", "мозги им нужно менять, а не конституцию".
У меня есть полное право послать их на.... со своей вакциной!
самое подходящее время ...
самое подходящее время ...
инопланетяне пусть дома перед телевизором нажираются)...
инопланетяне пусть дома перед телевизором нажираются)...