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сегодня, 22:30

«Зенит» прилетел в Бельгию для участия в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

В первом матче питерцы дома уступили «Брюгге» со счетом 1:2. На данный момент «сине-бело-голубые» занимают последнее место в своей группе.