«Зенит» прилетел в Бельгию для участия в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».
В первом матче питерцы дома уступили «Брюгге» со счетом 1:2. На данный момент «сине-бело-голубые» занимают последнее место в своей группе.
Прибыли! 🇧🇪 #БрюггеЗенит pic.twitter.com/4qu1U3VmPv— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) December 1, 2020
Прилетел в Бельгию и пролетел евровесну.
01.12.2020 22:31:08
shlomo
Отдохнуть и пивка попить...не зря летели
01.12.2020 22:31:38
Скрин сделан ещё до проверки комментария другого пользователя, вы же сами видите, что он один на ветке.
Хотите я ваш восстановлю и сами посмотрите, чей был первый, если не доверяете.
Прилетел в Бельгию и пролетел евровесну.
01.12.2020 22:31:08
shlomo
Отдохнуть и пивка попить...не зря летели
01.12.2020 22:31:38
Скрин сделан ещё до проверки комментария другого пользователя, вы же сами видите, что он один на ветке.
Хотите я ваш восстановлю и сами посмотрите, чей был первый, если не доверяете.
Да и причём тут дата регистрации аккаунта?
Да и причём тут дата регистрации аккаунта?
сегодня в 22:31
Отдохнуть и пивка попить...не зря летели
сегодня в 22:31
Отдохнуть и пивка попить...не зря летели