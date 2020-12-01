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«Зенит» прилетел в Бельгию

сегодня, 22:30
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:00 Не начался

«Зенит» прилетел в Бельгию для участия в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

В первом матче питерцы дома уступили «Брюгге» со счетом 1:2. На данный момент «сине-бело-голубые» занимают последнее место в своей группе.

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Все комментарии
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 23:31
Как чемпион позорной лиги.. должен это доказать . До этого матча не плохо справлялся , на отлично.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 23:31
Еще вылетел и залетел - тоже в тему, да?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 23:13
Ждём только победы!
Cat01
Cat01
сегодня в 23:10
Желаем только победы!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 23:08
И дэюба тоже?
viv
viv
сегодня в 23:07
Прилетели туристами? Или все таки попытаться выбраться с 4-го места в группе?
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 23:06
plusnindimon
Прилетел в Бельгию и пролетел евровесну.
01.12.2020 22:31:08

shlomo
Отдохнуть и пивка попить...не зря летели
01.12.2020 22:31:38

Скрин сделан ещё до проверки комментария другого пользователя, вы же сами видите, что он один на ветке.
Хотите я ваш восстановлю и сами посмотрите, чей был первый, если не доверяете.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 22:58
Зенит прилетел в Бельгию...ЗАЧЕМ???
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:56
Прилетел, пролетел, улетел - однокоренные и до ужасти знакомые слова!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:55
Прилетели на экскурсию хоть так.
shlomo
shlomo ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 22:54
Извините... я вижу что вижу..... я сделал скрин...и мой коммент первый.......если не сложно объясните почему.....претензий нет, но на будущее....
mangox22
mangox22
сегодня в 22:52
ну удачим им там
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 22:51
Никто не кидает, ваш коммент просто был написан позже, такое бывает.
Да и причём тут дата регистрации аккаунта?
andre_can
andre_can
сегодня в 22:46
будем ждать победы Нашего ЗЕНИТА!!! УДАЧИ!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:45
Отдохнуть тоже не мешает перед туром РПЛ)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:41
"Вертайтесь взад".
shlomo
shlomo ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 22:41
Почему так....plusnindimon зареган еще 05 октября 2020...это что за фигня, когда говорят проходит модерацию.....я не часто пишу первый, но это полная лажа........Извините
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:35
Прилетели,чтоб пролететь!🤣🤣
shlomo
shlomo
сегодня в 22:34, ред.
А что случилось....второй раз меня кидаете на 30...
сегодня в 22:31
Отдохнуть и пивка попить...не зря летели
plusnindimon
plusnindimon
сегодня в 22:31
Прилетел в Бельгию и пролетел евровесну.
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