УЕФА: «Не исключаем, что Евро-2020 может пройти в одной стране»

Пресс-служба УЕФА прокомментировала слухи о том, что Россия может единолично принять Евро-2020 летом следующего года.

В настоящий момент нет никаких изменений относительно того, о чем говорил президент Александер Чеферин в середине октября.

Сейчас УЕФА планирует провести Евро-2020 именно в том формате, что планировался изначально. У нас нет плана «Б» на текущий момент. Мы внимательно следим за ситуацией и ждём.

Однако, несмотря на это, мы не исключаем варианта, при котором Евро-2020 может пройти не в 12 странах, а в 11. Или в восьми, или в пяти, или даже в одной. Об этом ранее уже говорил президент Чеферин.