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УЕФА: «Не исключаем, что Евро-2020 может пройти в одной стране»

вчера, 21:54

Пресс-служба УЕФА прокомментировала слухи о том, что Россия может единолично принять Евро-2020 летом следующего года.

В настоящий момент нет никаких изменений относительно того, о чем говорил президент Александер Чеферин в середине октября.

Сейчас УЕФА планирует провести Евро-2020 именно в том формате, что планировался изначально. У нас нет плана «Б» на текущий момент. Мы внимательно следим за ситуацией и ждём.

Однако, несмотря на это, мы не исключаем варианта, при котором Евро-2020 может пройти не в 12 странах, а в 11. Или в восьми, или в пяти, или даже в одной. Об этом ранее уже говорил президент Чеферин.

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Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 23:07
Что Чефир сказал?)) В 11ти, 8-ми, 5-ти или одной. Как будто под кайфом сказал.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:59
По ВКС)))
Footbolista
Footbolista ответ Goger90 (раскрыть)
вчера в 22:39
Ну и это тоже конечно...под "странами" имелись в виду страны способные провести турнир...
протон1
протон1
вчера в 22:38
будем ждать ковид из европы в россию!!!!!!!!!!!!!!
Goger90
Goger90 ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 22:36
Как минимум, не только исходя из эпидемиологической обстановки в стране. Вряд ли в какой-нибудь Румынии найдётся достаточное количество стадионов в подобающем состоянии для такого крупного мероприятия.
Faustello
Faustello
вчера в 22:33
Жадные бараны УЕФА, надо отменить это евро, нахрен оно нужно без болельщиков в любом формате это овно, сборные и так сами по себе это херь, и этот турнир исключительно хорош тем что это слёт болел.
Cat01
Cat01
вчера в 22:24
Будем ждать результат
beefs
beefs
вчера в 22:24
это еще вилами по воде...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:13
Подскажите пожал-та как играть на точный счет? В конкурсе прогнозов.
alexgurzan
alexgurzan ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 22:13
Поправил.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:10, ред.
Уважаемая редакция зачто ,вы толькочто мне впаяли флуд??? (
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:02
Скорее всего имеется в виду, что страна (страны) для проведения в них ЧЕ будут выбраны исходя из ситуации в них по короне на дату планируемого проведения ЧЕ...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:58
Россия больше всех отвалила что ли?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:55
Только не в России
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