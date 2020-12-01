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сегодня, 19:24

Пресс-служба «Рубина» заявила, что футболисты команды сегодня отправятся в Сочи, где будут базироваться до конца матчей чемпионата России в текущем году.

Решение связано с морозной погодой, которая установилась в Казани с конца ноября.

❕«Рубин» до зимнего перерыва будет тренироваться в Сочи



🛫 «Рубин» отправляется в Сочи, где будет готовиться к трем заключительным в этом году матчам Тинькофф РПЛ с «Локомотивом», «Тамбовом» и «Ахматом».



Сбор в Сочи было решено провести в связи с морозной погодой. pic.twitter.com/rRPBRpMA1D — «Рубин» Казань (@fcrk) December 1, 2020

Сегодня стало известно, что полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия вернулся в расположение команды.