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«Рубин» до зимнего перерыва будет тренироваться в Сочи

сегодня, 19:24

Пресс-служба «Рубина» заявила, что футболисты команды сегодня отправятся в Сочи, где будут базироваться до конца матчей чемпионата России в текущем году.

Решение связано с морозной погодой, которая установилась в Казани с конца ноября.

Сегодня стало известно, что полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия вернулся в расположение команды.

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Все комментарии
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
сегодня в 20:22
В Сочи обычно в сентябре бываю. Под конец сентября всегда местные настроение поднимают - я в шлепках и шортах ищу где мороженку купить и холодной водицы испить, а торгаши в куртки уже кутаются, и так поеживаются зябко)
Шикарный на самом деле на юге страны климат. Там бы хорошо зимние туры проводить всем командам.
drug01
drug01
сегодня в 20:19
Все едут в Сочи!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:17
Правильное решение,ибо Эмираты и Катар не резиновые,а зимой больше никуда и не пустят.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 20:14
Знал бы прикуп ...
Introvert
Introvert
сегодня в 20:10
Тоже поеду в Сочи, пожалуй.
Там тепло, хорошо и мухи не кусают.
Faustello
Faustello
сегодня в 20:05
beefs
beefs
сегодня в 19:56
и это правильно, в Сочи погода вполне для полноценных тренировок...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:53
Футболисты как перелётные птицы с холодами собираются на юг.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:35
Будут на лыжах и бордах рассекать!
oFANATo
oFANATo ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 19:33
Сегодня в Сочи было +16
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:25
Отличное р4шение для команды!
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