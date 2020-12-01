Пресс-служба «Рубина» заявила, что футболисты команды сегодня отправятся в Сочи, где будут базироваться до конца матчей чемпионата России в текущем году.
Решение связано с морозной погодой, которая установилась в Казани с конца ноября.
❕«Рубин» до зимнего перерыва будет тренироваться в Сочи— «Рубин» Казань (@fcrk) December 1, 2020
🛫 «Рубин» отправляется в Сочи, где будет готовиться к трем заключительным в этом году матчам Тинькофф РПЛ с «Локомотивом», «Тамбовом» и «Ахматом».
Сбор в Сочи было решено провести в связи с морозной погодой. pic.twitter.com/rRPBRpMA1D
Сегодня стало известно, что полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия вернулся в расположение команды.
Шикарный на самом деле на юге страны климат. Там бы хорошо зимние туры проводить всем командам.
Шикарный на самом деле на юге страны климат. Там бы хорошо зимние туры проводить всем командам.
Там тепло, хорошо и мухи не кусают.
Там тепло, хорошо и мухи не кусают.