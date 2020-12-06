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«Вместе до самого конца!» Роналду показал фото после победы над «Торино»

06 декабря 2020, 08:35
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию из раздевалки туринского клуба после победы в матче 10-го тура Серии А против «Торино» (2:1).

Парни проделали великолепную работу! Все вместе до самого конца!

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 17:21
смотрю на это фото и не вижу Роналду. Вот это сама скромность и это обладатель ТРЁХ ЛЧ подряд и Золотых Мячей. А вот в раздевалке Барсы мы видели такую фото: все лежат ниже травы и только Месси стоял бы на стремянке,что бы его было видно.
Ozabot
Ozabot
06 декабря в 14:43
Празднуют так, будто обыграли «Наполи» или «Интер». Это же «Торино», кризисный клуб с тренером-любителем Джампаоло во главе. У них уровень Серии Б.
galem72
galem72
06 декабря в 10:11
Все с поднятыми кулаками вверх кричат, и только парток нежно массирует плечи Куадрады. ))
ABir
ABir
06 декабря в 09:31
А фотографировал сам Роналдо?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
06 декабря в 09:18, ред.
Кулусевски всегда похож на пьяного гопника)))
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 09:10
Там где Рон там победа!
Аpбитр
Аpбитр ответ Real Martan (раскрыть)
06 декабря в 08:49
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Real Martan
Real Martan
06 декабря в 08:44
https://www.soccer.ru/users/95-shishani-95
За что бан получил? И целые сутки? Это несправедливо!
STVA 1
STVA 1
06 декабря в 08:39
Выкарабкались из непростой ситуёвины)
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