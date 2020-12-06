«Вместе до самого конца!» Роналду показал фото после победы над «Торино»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию из раздевалки туринского клуба после победы в матче 10-го тура Серии А против «Торино» (2:1).
Парни проделали великолепную работу! Все вместе до самого конца!
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию из раздевалки туринского клуба после победы в матче 10-го тура Серии А против «Торино» (2:1).
Парни проделали великолепную работу! Все вместе до самого конца!
За что бан получил? И целые сутки? Это несправедливо!
За что бан получил? И целые сутки? Это несправедливо!