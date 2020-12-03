«Краснодар» показал фото из раздевалки после победы над «Ренном»

Пресс-служба «Краснодара» показала раздевалку команды после победы над «Ренном» в матче групповой стадии Лиги чемпионов.
Эти парни добыли сегодня первую в истории клуба победу в основном турнире Лиге чемпионов. Браво, команда.
Эти парни добыли сегодня первую в истории клуба победу в основном турнире @ChampionsLeague. Браво, команда 👏#ЛЧ #ЛигаЧемпионов #КраснодарРенн #БыкиВЕвропе pic.twitter.com/TRsohryDZg— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 2, 2020
А то совсем печально было. Хотя в целом особой радости от выступления наших клубов нет.
А то совсем печально было. Хотя в целом особой радости от выступления наших клубов нет.