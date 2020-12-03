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«Краснодар» показал фото из раздевалки после победы над «Ренном»

03 декабря 2020, 00:12
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Пресс-служба «Краснодара» показала раздевалку команды после победы над «Ренном» в матче групповой стадии Лиги чемпионов.

Эти парни добыли сегодня первую в истории клуба победу в основном турнире Лиге чемпионов. Браво, команда.

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Все комментарии
За наших
За наших
03 декабря в 01:35
Жесть...радости будто лигу чемпионов взяли
Leha-ha50
Leha-ha50
03 декабря в 01:08
Хоть Краснодар победку вымучил.
А то совсем печально было. Хотя в целом особой радости от выступления наших клубов нет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 декабря в 01:04
Три очка не пахнут! Запомнится только победа.
мангo
мангo
03 декабря в 00:36
есть чему порадоваться хотя тухленько конечно
beefs
beefs
03 декабря в 00:21
победа всегда приятна, а первая самая запоминающаяся...
Zenit_84
Zenit_84
03 декабря в 00:21
Молодцы, быки!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 декабря в 00:13
Первая победа в истории Краснодара в ЛЧ!
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