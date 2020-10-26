Черчесов подарил Симоняну именную футболку

Пресс-служба сборной России сообщает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов подарил Никите Симоняну именную футболку сборной.
12 октября у легенды отечественного футбола был день рождения – ему исполнилось 94 года.
Станислав Черчесов подарил Никите Павловичу Симоняну именную футболку сборной России 👏🏻— Сборная России (@TeamRussia) October 26, 2020
12 октября у легенды отечественного футбола был день рождения – ему исполнилось 94 года. Тогда команда была на сборе. Сегодня обещанный подарок был вручён имениннику.#СборнаяРоссии pic.twitter.com/uO2yYl1T20