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Черчесов подарил Симоняну именную футболку

сегодня, 13:15

Пресс-служба сборной России сообщает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов подарил Никите Симоняну именную футболку сборной.

12 октября у легенды отечественного футбола был день рождения – ему исполнилось 94 года.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:29
Ещё немного до ста лет осталось и Спартак снова чемпион.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:24
У Спартака есть все шансы достойно поздравить Никиту Павловича с Юбилеем в 2021 году...здоровья Симоняну!...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:21
Неплохо выглядит легенда. Здоровья ему и еще долгих лет.
311
311
сегодня в 13:21
И зачем она ему?)
Mangur
Mangur
сегодня в 13:18
Поздравление легенде
beefs
beefs
сегодня в 13:17
поздравляем последнего из могикан с днем рождения!!!
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