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Фавр: «В матче с „Брюгге“ „Зенит“ пропустил два мяча, но счет не по игре»

вчера, 15:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)Боруссия20:55 Не начался

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал предстоящий матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Зенита».

Я смотрел последний матч «Зенита» в чемпионате России, вернулись травмированные игроки, которые не участвовали в Дортмунде. Команда хорошо укомплектована, она сделает максимум для того, чтобы победить. Мы тоже готовы выложиться на 100 процентов. В домашнем матче с «Брюгге» «Зенит» пропустил два мяча, но счет был не по игре. «Зенит» упустил много моментов. Петербуржцы должны были выиграть тот матч.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 17:46
Конечно не по игре.Брюгге должен был забить больше.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:34
Что заслужили то и получили))))остальное просто лирика))
ДСА
ДСА
вчера в 15:29
И тут пропустит не меньше.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:06
Законное последнее место. Играть надо!
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