Фавр: «В матче с „Брюгге“ „Зенит“ пропустил два мяча, но счет не по игре»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал предстоящий матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Зенита».

Я смотрел последний матч «Зенита» в чемпионате России, вернулись травмированные игроки, которые не участвовали в Дортмунде. Команда хорошо укомплектована, она сделает максимум для того, чтобы победить. Мы тоже готовы выложиться на 100 процентов. В домашнем матче с «Брюгге» «Зенит» пропустил два мяча, но счет был не по игре. «Зенит» упустил много моментов. Петербуржцы должны были выиграть тот матч.