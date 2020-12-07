Бергоми считает, что «Интер» не завоевал Скудетто из-за Эриксена

Бывший футболист «Интера» оценил игру полузащитника за миланский клуб.

Эриксен — непростая тема для меня. Я всегда думал, что он не является настоящим чемпионом, а просто хорошим игроком. Он не подходит для футбола в Серии А.

Я знаю, что «Интер» потерял время и, возможно, даже титул чемпиона Серии А, пытаясь помочь Эриксену освоиться.