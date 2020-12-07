Бергоми считает, что «Интер» не завоевал Скудетто из-за Эриксена

Бывший футболист «Интера» Джузеппе Бергоми оценил игру полузащитника Кристиана Эриксена за миланский клуб.
Эриксен — непростая тема для меня. Я всегда думал, что он не является настоящим чемпионом, а просто хорошим игроком. Он не подходит для футбола в Серии А.
Я знаю, что «Интер» потерял время и, возможно, даже титул чемпиона Серии А, пытаясь помочь Эриксену освоиться.
Ранее ходили слухи, что «Интер» готов продать Эриксена.
Кажется виноватого во всех бедах нашли - зимой Интер продаст Эриксена и дальше будет серия побед до конца сезона. =) Или его оставят, а по итогу сезона - опять обвинят во 2-3-4 месте Интера... Логику Бергоми понять сложно.
Кажется виноватого во всех бедах нашли - зимой Интер продаст Эриксена и дальше будет серия побед до конца сезона. =) Или его оставят, а по итогу сезона - опять обвинят во 2-3-4 месте Интера... Логику Бергоми понять сложно.