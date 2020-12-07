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Бергоми считает, что «Интер» не завоевал Скудетто из-за Эриксена

вчера, 13:44

Бывший футболист «Интера» Джузеппе Бергоми оценил игру полузащитника Кристиана Эриксена за миланский клуб.

Эриксен — непростая тема для меня. Я всегда думал, что он не является настоящим чемпионом, а просто хорошим игроком. Он не подходит для футбола в Серии А.

Я знаю, что «Интер» потерял время и, возможно, даже титул чемпиона Серии А, пытаясь помочь Эриксену освоиться.

Ранее ходили слухи, что «Интер» готов продать Эриксена.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
вчера в 16:42
«Интер» терял очки даже со слабыми оппонентами. Но виноват, конечно, Эриксен один, хоть и сидел все время на скамейке.
sv_1969
sv_1969 ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 14:05
Её нет (логики). Уже не первый раз обвиняют Эриксена во всех грехах. Бежать ему надо...
shlifen
shlifen
вчера в 13:59
"Я знаю, что «Интер» потерял время и, возможно, даже титул чемпиона Серии А, пытаясь помочь Эриксену освоиться." - тут я, что называется, "выпал в осадок". Бергоми не в ладах с логикой. Неужели весь состав Интера, вместо подготовки к матчам занимался "помощью в освоении" Эриксену?? Как клуб может терять что-то кроме денег, если не даёт играть новичку?? По прошлому сезону - Эриксен был хорош когда выходил на замену. Так с какой стати его приход в Интер и "крохи игрового времени" могли помешать Интеру выиграть скудетто?? Я был понял если бы сказали что "из-за Конте Интер упустил титул"... Команду второй сезон "кроят под тренера" но во всем виноват игрок который толком и не играет...
Кажется виноватого во всех бедах нашли - зимой Интер продаст Эриксена и дальше будет серия побед до конца сезона. =) Или его оставят, а по итогу сезона - опять обвинят во 2-3-4 месте Интера... Логику Бергоми понять сложно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:46
Плохо играли,при чрм тут Эриксон!?
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