МЮ готов продать Ромеро за 2 млн фунтов или отдать в аренду

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вчера, 12:10

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с голкипером в зимнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на Football Insider.

По информации источника, «красные дьяволы» назначили скромную цену в 2 миллиона фунтов за аргентинского футболиста, однако готовы и к арендной сделке.

Ромеро не играл за «Юнайтед» в текущем сезоне на фоне возросшей конкуренции за место в воротах после возвращения Дина Хендерсона из аренды в «Шеффилд Юнайтед».