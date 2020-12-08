МЮ готов продать Ромеро за 2 млн фунтов или отдать в аренду

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с голкипером Серхио Ромеро в зимнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на Football Insider.
По информации источника, «красные дьяволы» назначили скромную цену в 2 миллиона фунтов за аргентинского футболиста, однако готовы и к арендной сделке.
Ромеро не играл за «Юнайтед» в текущем сезоне на фоне возросшей конкуренции за место в воротах после возвращения Дина Хендерсона из аренды в «Шеффилд Юнайтед».
Основной кипер сборной Аргентины просидел столько лет в запасе. Это удивительный случай.
Основной кипер сборной Аргентины просидел столько лет в запасе. Это удивительный случай.