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МЮ готов продать Ромеро за 2 млн фунтов или отдать в аренду

вчера, 12:10

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с голкипером Серхио Ромеро в зимнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на Football Insider.

По информации источника, «красные дьяволы» назначили скромную цену в 2 миллиона фунтов за аргентинского футболиста, однако готовы и к арендной сделке.

Ромеро не играл за «Юнайтед» в текущем сезоне на фоне возросшей конкуренции за место в воротах после возвращения Дина Хендерсона из аренды в «Шеффилд Юнайтед».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:03
На самом деле за Ромеро косяков не было и он достойно подменял Де Хеа, который крайне нестабилен и думает только о деньгах.
Основной кипер сборной Аргентины просидел столько лет в запасе. Это удивительный случай.
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 14:00
В итоге и он и Хендерсон уйдут.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:22
Жаль что все так, Ромеро - хороший кипер, но Хендерсон добился хорошего прогресса
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:21
Стоит еще поторговаться.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:13
Щедроты МЮ не знают границ!
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