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«Арсенал» и «Тоттенхэм» нацелились на подписание Кессье

вчера, 10:52

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за подписание полузащитника «Милана» Франка Кессье, сообщает CalcioMercato.

По информации источника, «Милан» знает об интересе со стороны клубов АПЛ, однако не будет продавать 23-летнего хавбека менее чем за 45 миллионов евро.

Контракт Кессье с «россонери» действует до лета 2022 года.

Недавно сообщалось, что «Милан» начал переговоры с Кессье по новому контракту.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:14
Скорее всего это "утятина"... игрок сейчас находится на подъеме (как и весь Милан), там у него все получается, проводит хороший отрезок в своей карьере....
Для чего ему менять команду на данном этапе карьеры когда и так все хорошо(Милан отлично играет в Серии А, да и в ЛЕ все хоршо)!!?
dolphin54
dolphin54
вчера в 15:26
Он останется в Милане.
Ozabot
Ozabot
вчера в 13:40
Прошлой зимой его можно было забрать за 15 миллионов, а сейчас он уже основа полузащиты команды. Тут все 60 минимум теперь ))) Да и то захочет ли он сам переходить?
DEIVID
DEIVID
вчера в 12:22
60 млн. минимум.
ДСА
ДСА
вчера в 11:21
Милан с Покупателей выжмет всё до последнего цента.
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 10:57, ред.
Он уже договорился о продление нового контраката до 2024 года))
Где такую инфу берете то?
beefs
beefs
вчера в 10:52
вот кому то повезло...
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