«Арсенал» и «Тоттенхэм» нацелились на подписание Кессье

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за подписание полузащитника «Милана» Франка Кессье, сообщает CalcioMercato.
По информации источника, «Милан» знает об интересе со стороны клубов АПЛ, однако не будет продавать 23-летнего хавбека менее чем за 45 миллионов евро.
Контракт Кессье с «россонери» действует до лета 2022 года.
Недавно сообщалось, что «Милан» начал переговоры с Кессье по новому контракту.
Для чего ему менять команду на данном этапе карьеры когда и так все хорошо(Милан отлично играет в Серии А, да и в ЛЕ все хоршо)!!?
Для чего ему менять команду на данном этапе карьеры когда и так все хорошо(Милан отлично играет в Серии А, да и в ЛЕ все хоршо)!!?
Где такую инфу берете то?
Где такую инфу берете то?