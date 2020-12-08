«Арсенал» и «Тоттенхэм» нацелились на подписание Кессье

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вчера, 10:52

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за подписание полузащитника «Милана» , сообщает CalcioMercato.

По информации источника, «Милан» знает об интересе со стороны клубов АПЛ , однако не будет продавать 23-летнего хавбека менее чем за 45 миллионов евро.

Контракт Кессье с «россонери» действует до лета 2022 года.

Недавно сообщалось, что «Милан» начал переговоры с Кессье по новому контракту.