«Желаем побольше сухарей и крепкого здоровья», — Россия поздравила Гильерме

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера национальной команды и «Локомотива» Гильерме с днем рождения. Сегодня вратарю исполняется 35 лет.
Важные спасения, обаятельная улыбка и неподдельная страсть – это всё о Маринато. Сегодня у Гильерме день рождения. Желаем побольше сухарей и крепкого здоровья.
Важные спасения, обаятельная улыбка и неподдельная страсть – это всё о Маринато. Сегодня у Гилерме день рождения. Желаем побольше сухарей и крепкого здоровья 👏 #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/vM1pckVaxr— Сборная России (@TeamRussia) December 12, 2020
А Гильерме поменьше привозить и пускать "в домик".
Хотя "домик" - это тоже фишка Акинфеева была ))))
А Гильерме поменьше привозить и пускать "в домик".
Хотя "домик" - это тоже фишка Акинфеева была ))))
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.