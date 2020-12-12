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«Желаем побольше сухарей и крепкого здоровья», — Россия поздравила Гильерме

сегодня, 11:12

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера национальной команды и «Локомотива» Гильерме с днем рождения. Сегодня вратарю исполняется 35 лет.

Важные спасения, обаятельная улыбка и неподдельная страсть – это всё о Маринато. Сегодня у Гильерме день рождения. Желаем побольше сухарей и крепкого здоровья.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:23
По поводу сухарей - это к Широкову, пусть запасается.
makkie
makkie
сегодня в 11:51
Все сухари у Акинфеева)
А Гильерме поменьше привозить и пускать "в домик".
Хотя "домик" - это тоже фишка Акинфеева была ))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:48
Вратарь неплохой, но достаточно средний, как и Шунин. Теперь вся надежда на Сафонова и Максименко. Если чабан не замаринует, то будут два вратаря лет на 10. Но их срочно надо подпускать, а этим сказать спасибо и до свидания
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 11:45
Он Оказывается старше Игоря. А насчёт сухарей немного двусмысленно, тем более он за рулём ездит по Москве.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:42
Сухарей ему не видать,все сухари забрал Ихорёк!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:27
В день рождения только добрые пожелания,и ни слова о прочем.Главное-здоровья и долгой успешной карьеры в футболе.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:15
Локо надо сменщика наигрывать, Маринато не вечен.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:13
Присоединяюсь к поздравлениям.
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