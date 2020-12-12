«Желаем побольше сухарей и крепкого здоровья», — Россия поздравила Гильерме

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сегодня, 11:12

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера национальной команды и «Локомотива» Гильерме с днем рождения. Сегодня вратарю исполняется 35 лет.

Важные спасения, обаятельная улыбка и неподдельная страсть – это всё о Маринато. Сегодня у Гильерме день рождения. Желаем побольше сухарей и крепкого здоровья.