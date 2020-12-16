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«Зенит» и «Порту» поспорят за Эктора Эрреру

16 декабря 2020, 10:07

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера близок к уходу из клуба, об этом сообщает Todofichajes.com.

Руководство мадридского клуба приняло решение о продаже игрока, несмотря на то, что контракт с хавбеком рассчитан до 2022 года.

Главными претендентами на 30-летнего игрока являются «Зенит» и «Порту».

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ildar_3871
ildar_3871
вчера в 18:51, ред.
Зенит заплатит 60 млн и выиграет спор !
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
16 декабря в 19:36
Лучше выбрать Порту и регулярное участие в плей-офф еврокубков, чем Зенит и постоянные вылеты на групповом этапе.
Oplot
Oplot
16 декабря в 19:16
Зениту нужно обратить внимание на Деспотовича,наконечника замену Дзюбе)и на защиту Федора Кудряшова с Антальяспора.И на этом будет полный комплект.Эти игроки очень подойдут питерской команде.Так же в нападение можно ставить Ерохина,впереди хорошо себя показывает.Вот с Деспотовичем и разыгрались бы.
Dima salev
Dima salev
16 декабря в 13:50
Любой игрок пенсионного возраста желает быт в Зените. Когда Атлетико весной борется в лиге чемпионов он как игрок зенита дома балдеет на диване.
Лигионерам Зенита нет смысла весной мучиться в плей-офф евро кубке им лижби деньги хорошие получить. Зенит победить или проиграет им без разницы. Если вылетел из Евро кубки им ещё хорошо потому что меньше труда будет весной.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
16 декабря в 12:42
В Порту он уже играл, так что вряд ли его вернут за деньги, тем более ему уже 30.
112910415
112910415
16 декабря в 11:46
с Зенитом тягаться трудновато, почему-то там много денег, совсем-совсем много
4RT
4RT
16 декабря в 11:41
Пенсионный фонд РФ новый спонсор зенита😁
particular
particular
16 декабря в 11:39
Эктор уже, наверняка развесил уши в ожидании вкусного предложения 😏
nikoladolgov
nikoladolgov
16 декабря в 11:29
И кто же приглашает этого Эреру ?
Неужели Семак, для которого сегодня последний матч в Зените ?
Союзник противников
Союзник противников
16 декабря в 11:20
ЭррРектор повысит игровую эррекцию команды.


...а Ханчарэнку ещё не уволили,он ещё не всё профукал???
Futurista
Futurista
16 декабря в 11:06
Gunslinger
Gunslinger ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
16 декабря в 10:56
Да верно всё!!!
Тебе ж написали: СЛУХИ!!! :)))
CАRLOS
CАRLOS
16 декабря в 10:46
А вместо какого легионера его Зенит хочет? Или в зимнюю паузу пересмотрят лимит?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 декабря в 10:46
Деньги тратят, а игры нет.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
16 декабря в 10:45
Лучано Спаллетти: «Наши цели — омоложение и усиление»
Луческу: "Зениту" необходимо омолодить состав"
Деннис Лахтер отметил, что "Зенит" займется омоложением состава.
Орлов: Семаку остается постепенно омолаживать состав, но это задача на лето.
Юрий Желудков: Надо уже омолаживать состав.
Борис Чухлов: Надо омолаживать состав, убыстрять игру!
Малафеев: Нужно омолаживать команду и начинать перестройку.
memphis
memphis
16 декабря в 10:39
На что спорят? На 21-дно Дзюбы?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
16 декабря в 10:18
Покупать хлам и усиливать состав это разные вещи.
kolpankolpan
kolpankolpan
16 декабря в 10:17
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    16 декабря в 10:14
    Порту попросили участвовать что- бы быть прокладкой для задирания цен перед Зенитом.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    16 декабря в 10:11
    В зимний перерыв будет много таких новостей связанных с Зенитом. После 4 места в группе Зенит будет усиливать состав и в связи с этим будет много слухов и домыслов
    beefs
    beefs
    16 декабря в 10:08
    а что может предложить Зенит кроме бабла...
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