«Зенит» и «Порту» поспорят за Эктора Эрреру

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера близок к уходу из клуба, об этом сообщает Todofichajes.com.
Руководство мадридского клуба приняло решение о продаже игрока, несмотря на то, что контракт с хавбеком рассчитан до 2022 года.
Главными претендентами на 30-летнего игрока являются «Зенит» и «Порту».
Лигионерам Зенита нет смысла весной мучиться в плей-офф евро кубке им лижби деньги хорошие получить. Зенит победить или проиграет им без разницы. Если вылетел из Евро кубки им ещё хорошо потому что меньше труда будет весной.
Лигионерам Зенита нет смысла весной мучиться в плей-офф евро кубке им лижби деньги хорошие получить. Зенит победить или проиграет им без разницы. Если вылетел из Евро кубки им ещё хорошо потому что меньше труда будет весной.
Неужели Семак, для которого сегодня последний матч в Зените ?
Неужели Семак, для которого сегодня последний матч в Зените ?
...а Ханчарэнку ещё не уволили,он ещё не всё профукал???
...а Ханчарэнку ещё не уволили,он ещё не всё профукал???
Тебе ж написали: СЛУХИ!!! :)))
Тебе ж написали: СЛУХИ!!! :)))
Луческу: "Зениту" необходимо омолодить состав"
Деннис Лахтер отметил, что "Зенит" займется омоложением состава.
Орлов: Семаку остается постепенно омолаживать состав, но это задача на лето.
Юрий Желудков: Надо уже омолаживать состав.
Борис Чухлов: Надо омолаживать состав, убыстрять игру!
Малафеев: Нужно омолаживать команду и начинать перестройку.
Луческу: "Зениту" необходимо омолодить состав"
Деннис Лахтер отметил, что "Зенит" займется омоложением состава.
Орлов: Семаку остается постепенно омолаживать состав, но это задача на лето.
Юрий Желудков: Надо уже омолаживать состав.
Борис Чухлов: Надо омолаживать состав, убыстрять игру!
Малафеев: Нужно омолаживать команду и начинать перестройку.