«Зенит» и «Порту» поспорят за Эктора Эрреру

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16 декабря 2020, 10:07

Полузащитник «Атлетико» близок к уходу из клуба, об этом сообщает Todofichajes.com.

Руководство мадридского клуба приняло решение о продаже игрока, несмотря на то, что контракт с хавбеком рассчитан до 2022 года.

Главными претендентами на 30-летнего игрока являются «Зенит» и «Порту».