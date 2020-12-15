Геркус: «Этой зимой Кверквелия может перейти в турецкий чемпионат»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в телеграме сообщил, что защитник «железнодорожников» , выступающий на правах аренды за «Ротор», в ближайшее время может перейти в один из турецких клубов.

Этой зимой Соломон может перейти в турецкий чемпионат в состав одного из лидеров. Летом он ушёл в волгоградский «Ротор» в аренду из-за того, что на его место был приобретён Слободан Райкович — один из худших легионеров чемпионата, и если бы существовала номинация «худший трансфер», то, вероятно, Райкович – один из номинантов.

Причины опалы чемпиона и трехкратного обладателя Кубка России неспортивные, об этом много писалось. Спортивных причин не было. Вспомним, что весной и даже летом 2020-го игрок сыграл 6 матчей в основе, ни в одном из которых «Локомотив» не проиграл!

Таким образом, Соломон внёс совсем недавно свой вклад в серебряные медали клуба и лигочемпионское место. Тем не менее его выставили из команды. Выставили и продолжают платить большую часть зарплаты. В «Роторе» и в сборной Грузии он играет постоянно, может, не блестяще, но добротно, на вполне приличном уровне для того, чтобы быть замеченным турецкими скаутами.

Контракт с «Локомотивом» у Кверквелии истекает летом 2021-го, поэтому выкуп у «Локо» будет символический. Историю про то, как СД заблокировал его продажу в Англию летом 2018-го, даже вспоминать уже не хочется.