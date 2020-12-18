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«Динамо» начнет подготовку к возобновлению сезона 10 января

вчера, 12:21

Стал известен график подготовки «Динамо» ко второй половине сезона в РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В следующий раз команда Сандро Шварца соберётся в Москве в январе, пройдет медицинское обследование, проведет одну тренировку и 12 января вылетит в Турцию.

Там «Динамо» проведет три «ВТБ учебно-тренировочных сбора». С 12 до 22 января, с 26 января по 6 февраля и с 10 по 19 февраля. На первом сборе запланированы два контрольных матча, на втором — четыре, на третьем — ещё два. Планируется, что игры в прямом эфире будут показаны на «Динамо-ТВ».

Ранее стало известно, что «Краснодар» проведёт зимние сборы в ОАЭ и Испании.

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Mangur
Mangur
вчера в 13:14
Плохая концовка этого года. Надеюсь сыграете весной лучше
ДСА
ДСА
вчера в 12:54
Уж слишком рано начинают - к началу чемпионата успеют устать.
drug01
drug01
вчера в 12:52
Слишком рано берегите силы
sv_1969
sv_1969 ответ FROBI (раскрыть)
вчера в 12:44
Дык выхаживаться будут сначала)))
FROBI
FROBI
вчера в 12:22
10-го нельзя. Еще будут устамшие )
shlomo
shlomo
вчера в 12:22
Ну Динамовцем есть чем заняться на сборах...удачи!
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 12:22
Отджыхать нужно больше.
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