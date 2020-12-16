Азар вернулся в общую группу «Реала»....

Форвард «Реала» Эден Азар сегодня тренировался в общей группе команды.
Таким образом, футболист может помочь мадридцам в грядущем матче 14-го тура Примеры. Напомним, что бельгиец травмировал бедро в матче 11-го тура Примеры против «Алавеса» (1:2).
Форвард «Реала» Эден Азар сегодня тренировался в общей группе команды.
Таким образом, футболист может помочь мадридцам в грядущем матче 14-го тура Примеры. Напомним, что бельгиец травмировал бедро в матче 11-го тура Примеры против «Алавеса» (1:2).
Реал может усилить только Мбапе, Брейне, и хороший ц. защитник))
Реал может усилить только Мбапе, Брейне, и хороший ц. защитник))
Несколько игроков спросило: - Кто это??
Несколько игроков спросило: - Кто это??