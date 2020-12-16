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Азар вернулся в общую группу «Реала»

16 декабря 2020, 16:37

Форвард «Реала» Эден Азар сегодня тренировался в общей группе команды.

Таким образом, футболист может помочь мадридцам в грядущем матче 14-го тура Примеры. Напомним, что бельгиец травмировал бедро в матче 11-го тура Примеры против «Алавеса» (1:2).

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RUPRICHT
RUPRICHT
вчера в 11:30
ТО ЧТО АЗАР ОЖИВАЕТ ТАК ЭТО ПРОСТО ОТЛИЧНО !!!ОН НУЖЕН КЛУБУ А СПЛАВЛЯТЬ ЕГО ОЙ КАК РАНО!!!ОН ЕЩЕ ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ КЛУБУ!!!
Давайте думать
Давайте думать
16 декабря в 20:58
В зимнее окно сплавдяйте Азара-
Hamman
Hamman
16 декабря в 20:50
Дай Бог на долго!
auax8knke937
auax8knke937
16 декабря в 19:49, ред.
Когда ж ты заиграешь в королевском клубе!!!
vastudio
vastudio
16 декабря в 19:37
До дома доехал? Цел? Всё на месте?))
Ruslan3132
Ruslan3132
16 декабря в 18:40
чисто поздороваться зашел походу )
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 17:51
Надолго ли вернулся?
Belgie2009
Belgie2009 ответ shlomo (раскрыть)
16 декабря в 17:33
Сомневаюсь, это хрусталь уже поломана от и до и склеена скотчем.
Реал может усилить только Мбапе, Брейне, и хороший ц. защитник))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 декабря в 17:25
Азар вернулся в общую группу «Реала»....

Несколько игроков спросило: - Кто это??
STVA 1
STVA 1
16 декабря в 17:14
Вопрос надолго ли!!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
16 декабря в 16:43
ООО на целых два дня вернулся в общую группу. Через несколько дней «Азар травмировал ноги и выбыл на пару месяцев»
shlomo
shlomo
16 декабря в 16:38
Это отличная новость...Реалу это усиление
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