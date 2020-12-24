«Краснодар» намерен приобрести лучшего бомбардира чемпионата Румынии

«Краснодар» намерен приобрести полузащитника «Стяуа» Денниса Мана, сообщает Gazeta Sporturilor.
По информации источника, российский клуб предложил 10 миллионов евро за 22-летнего хавбека. В свою очередь владелец «Стяуа» Джиджи Бекали хочет заполучить за трансфер Мана 15 млн евро.
Ман является лучшим бомбардиром чемпионата Румынии. В текущем сезоне он сыграл в 14 матчах, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.
Летом интерес к Деннису проявлял московский ЦСКА.
Ждемс.
Ждемс.
Матч ведь не сухой был, поэтому и два балла за "Сыграно 60 минут и более".
Матч ведь не сухой был, поэтому и два балла за "Сыграно 60 минут и более".