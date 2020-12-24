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«Краснодар» намерен приобрести лучшего бомбардира чемпионата Румынии

сегодня, 00:14

«Краснодар» намерен приобрести полузащитника «Стяуа» Денниса Мана, сообщает Gazeta Sporturilor.

По информации источника, российский клуб предложил 10 миллионов евро за 22-летнего хавбека. В свою очередь владелец «Стяуа» Джиджи Бекали хочет заполучить за трансфер Мана 15 млн евро.

Ман является лучшим бомбардиром чемпионата Румынии. В текущем сезоне он сыграл в 14 матчах, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.

Летом интерес к Деннису проявлял московский ЦСКА.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 02:24
Вполне логично считать матч сухим, если он вышел на замену до 30-й минуты и отыграл 60+.
Botazubr
Botazubr ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:38
Как раз таки всё логично, если игрок вышел после забитого мяча на поле, а больше голов не было, то именно и конкретно для него, его игровое время прошло в сухую. И для фэнтези это более чем приемлемо и подходяще. Посмотрите к примру как засчитываются очки игрокам в хоккее. Игроки одной команды, могут получить за игру разные очки, к примеру один получит +5, другой может и -3 спокойно получить.
alexgurzan
alexgurzan ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 01:31
С другой стороны, тоже нелогично получается, например, если мяч был забит в начале матча, а потом игрок вышел на замену, и голов забито не было, то можно ли считать матч сухим для этого игрока?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:19
Было. И у нас уже была небольшая дискуссия по подобному поводу. Год назад это был Де Брюйне. Мне кажется в данной ситуации есть очевидное противоречие здравому смыслу, ведь в фэнтези по идее должны учитываться индивидуальные показатели игроков, а не команд в которых они играют.
drug01
drug01
сегодня в 01:04
Он должен усилить команду
alexgurzan
alexgurzan ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 01:04
У вас уже было такое, что начисляли очки подобным образом?)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:59
Не сухой матч был у Ланса, а у игрока команды Kalsarikannit Лека было 60+ минут и 0 пропущенных голов.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:57
Надо его проверить в игре,....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 00:54
Возможно, а на выход кого. ? У быков 8 легов, все, комплект
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:44
Кого кого?Шкурина?🤣🤣🤣
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:38
Лучшего бомбардира Чехии один наш клуб приобрел . Пока только разочарование от него. Очередь лучшего бомбардира Румынии.
Ждемс.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:32
У нас он не будет лучшим.
alexgurzan
alexgurzan ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 00:29
Добрый вечер.
Матч ведь не сухой был, поэтому и два балла за "Сыграно 60 минут и более".
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:24
10 миллионов - достаточно внушительная сумма для трансфера в российскую команду (если это не "Зенит"). Остается только порадоваться за команду Галицкого.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:23
Не думаю что это хорошая идея!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:21
Здравствуйте. Лека отыграл 85 минут и ушел сухим почему только два балла?
Faustello
Faustello
сегодня в 00:20
Проснулся Соккер)) а слухам то уже неделя!))
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