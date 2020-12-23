Тедеско может возглавить «Майнц»

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сегодня, 00:10

«Майнц» может уволить главного тренера команды .

После 13-го тура «карнавальщики» занимают 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 6 очков. Как сообщает источник со ссылкой на Bild, сменить Лихте на должности наставника «Майнца» может .

Кроме того, вакантной остаётся должность спортивного директора клуба. На неё претендует Кристиан Хайдель, который работал с Тедеско в «Шальке», что увеличивает шансы на приход Доменико в «Майнц».

Ранее появилась информация о том, что Тедеско может вернуться в «Шальке».