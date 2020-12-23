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Тедеско может возглавить «Майнц»

сегодня, 00:10

«Майнц» может уволить главного тренера команды Яна-Морица Лихте.

После 13-го тура «карнавальщики» занимают 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 6 очков. Как сообщает источник со ссылкой на Bild, сменить Лихте на должности наставника «Майнца» может Доменико Тедеско.

Кроме того, вакантной остаётся должность спортивного директора клуба. На неё претендует Кристиан Хайдель, который работал с Тедеско в «Шальке», что увеличивает шансы на приход Доменико в «Майнц».

Ранее появилась информация о том, что Тедеско может вернуться в «Шальке».

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:18
Мужичок еще в Спартаке все дела не завершил, а уже удочки забросил в разные места.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:29
Спроси у Дугласа Сантоса)) хотя нет, это дурной пример
Snake Plissken
Snake Plissken ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 01:04
Причём среди специфичных команд - Майнц 17-й, Шальке 18-й. Командам нужен Тыдеска отпущений
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 01:03
Сделал то, что ему в Сочи посоветовали
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:30
Перейти в команду с предпоследнего места в Бундеслиге - это повышение или понижение в профессиональном плане ???
ABir
ABir
сегодня в 00:29
Востребован Тедеско в Германии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:17
Вариативность выбора Тедеско после РПЛ подразумевает только почти отчаявшихся аутсайдеров БундесЛиги.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:16
Пусть возглавит,посмотрим!
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