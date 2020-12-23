Тедеско может возглавить «Майнц»

«Майнц» может уволить главного тренера команды Яна-Морица Лихте.
После 13-го тура «карнавальщики» занимают 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 6 очков. Как сообщает источник со ссылкой на Bild, сменить Лихте на должности наставника «Майнца» может Доменико Тедеско.
Кроме того, вакантной остаётся должность спортивного директора клуба. На неё претендует Кристиан Хайдель, который работал с Тедеско в «Шальке», что увеличивает шансы на приход Доменико в «Майнц».
Ранее появилась информация о том, что Тедеско может вернуться в «Шальке».