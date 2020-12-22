Иванов и Мелкадзе могут покинуть «Ахмат»

Полузащитник Олег Иванов может покинуть «Ахмат» в зимнее трансферное окно.
Как сообщается, клуб из Грозного не настаивает на разрыве контракта с футболистом, но Иванов хочет перебраться в другую команду, где будет получать больше игрового времени.
Кроме того, «Ахмат» может покинуть Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака». Если у нападающего будут другие варианты продолжения карьеры, грозненский клуб будет готов отпустить его.
А Мелкадзе , молод еще и вся карьера у него впереди. Найдет себе клуб при любом раскладе. На счет Спартака сомневаюсь, а другие клубы будут не прочь заиметь такого игрока.
Посмотрим , как сложится судьба обоих.
Всем здоровья.
А Мелкадзе , молод еще и вся карьера у него впереди. Найдет себе клуб при любом раскладе. На счет Спартака сомневаюсь, а другие клубы будут не прочь заиметь такого игрока.
Посмотрим , как сложится судьба обоих.
Всем здоровья.