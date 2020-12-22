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Иванов и Мелкадзе могут покинуть «Ахмат»

вчера, 22:02

Полузащитник Олег Иванов может покинуть «Ахмат» в зимнее трансферное окно.

Как сообщается, клуб из Грозного не настаивает на разрыве контракта с футболистом, но Иванов хочет перебраться в другую команду, где будет получать больше игрового времени.

Кроме того, «Ахмат» может покинуть Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака». Если у нападающего будут другие варианты продолжения карьеры, грозненский клуб будет готов отпустить его.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 22:32
Об этом рано судить будут сборы и потом будет ясно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:28
С Олегом все понятно, парень и раньше то тихоходом был , многое за счет техники получалось, а сейчас совсем дал , 34 - это много , не все выдерживают нагрузки в таком возрасте. Парень много сделал для Ахмата , мог доиграть сезон, а там и об отдыхе подумать можно , летом 35 все же стукнет.
А Мелкадзе , молод еще и вся карьера у него впереди. Найдет себе клуб при любом раскладе. На счет Спартака сомневаюсь, а другие клубы будут не прочь заиметь такого игрока.
Посмотрим , как сложится судьба обоих.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:18
Может стоит их оставить?!
Gahi
Gahi
вчера в 22:13, ред.
Очень хорошо вписались в команду. Будет жаль если уйдут.
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