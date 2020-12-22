Иванов и Мелкадзе могут покинуть «Ахмат»

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вчера, 22:02

Полузащитник может покинуть «Ахмат» в зимнее трансферное окно.

Как сообщается, клуб из Грозного не настаивает на разрыве контракта с футболистом, но Иванов хочет перебраться в другую команду, где будет получать больше игрового времени.

Кроме того, «Ахмат» может покинуть , арендованный у «Спартака». Если у нападающего будут другие варианты продолжения карьеры, грозненский клуб будет готов отпустить его.