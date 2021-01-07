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«Уфа» определила программу подготовки к возобновлению сезона-2020/2021

07 января 2021, 13:54

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что клуб определил программу подготовки к возобновлению сезона-2020/2021.

15 января футболисты выйдут с отпуска и пройдут медицинское обследование, а затем их ждут два сбора. Оба пройдут в Турции, в качестве принимающего города выбран Белек. Сборы запланированы с 17 по 29 января и с 2 по 13 февраля.

«Уже на следующей неделе наша команда выходит из отпуска. Вот ближайшие планы „Уфы“. 15-16 января команда соберется в Москве, где пройдет традиционный медосмотр. 17 января отправимся в турецкий Белек, где проведем два учебно-тренировочных сбора», — сообщает пресс-служба «Уфы» в клубном твиттере.

Недавно сообщалось, что «Уфа» зимой планирует купить нескольких игроков.

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ermak6848
ermak6848
07 января в 19:06
фк УФА - крепкий середнячок
Успехов в подготовке!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 января в 14:00
Главное чтоб корона не спутала все карты
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