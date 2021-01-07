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Осимхен — о ковидной вечеринке: «Я даже не хотел праздновать день рождения»

07 января 2021, 14:56

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал участие в вечеринке, на которой он заразился коронавирусом.

Перед тем как поехать домой, я сказал сестре, что не буду отмечать свой день рождения. Я был не в настроении из-за травмы.

В тот день я спал около шести часов. Когда я проснулся, сестра попросила меня спуститься вниз.

Я спустился, а они начали меня поздравлять. Если вы посмотрите на фото, то увидите, что я был в обычной футболке. Я бы не стал праздновать свой праздник в такой небрежной одежде. Я провел на вечеринке всего 10 минут.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 января в 15:07
Этого вполне достаточно...
ДСА
ДСА
07 января в 14:57
Адвокат уже придумал ему историю.
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