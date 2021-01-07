Артета — об уходе Озила в январе: «Это должно быть выгодно обеим сторонам»

Главный тренер «Арсенала» порассуждал о возможном уходе из клуба полузащитника .

Если что-то и будет улажено в этом месяце [в январское трансферное окно], то только в случае положительного исхода для обеих сторон. Это должно быть хорошо и для Месута и его будущего, так и для клуба. Если все сложится так, мы будем двигаться дальше, если нет, игрок останется здесь.

Мы знаем, что в нашей команде есть очень важный игрок, ключевой игрок прошлых сезонов для «Арсенала». Мне нужно было принять решение [о невключении Озила в заявку на сезон], и я его принял. Я осознавал последствия. Теперь придется принять еще одно решение в январе.