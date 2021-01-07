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Артета — об уходе Озила в январе: «Это должно быть выгодно обеим сторонам»

07 января 2021, 13:36

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета порассуждал о возможном уходе из клуба полузащитника Месута Озила.

Если что-то и будет улажено в этом месяце [в январское трансферное окно], то только в случае положительного исхода для обеих сторон. Это должно быть хорошо и для Месута и его будущего, так и для клуба. Если все сложится так, мы будем двигаться дальше, если нет, игрок останется здесь.

Мы знаем, что в нашей команде есть очень важный игрок, ключевой игрок прошлых сезонов для «Арсенала». Мне нужно было принять решение [о невключении Озила в заявку на сезон], и я его принял. Я осознавал последствия. Теперь придется принять еще одно решение в январе.

Ранее появлялась информация, что Озил согласовал контракт с «Фенербахче».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
07 января в 16:25
К сожалению, сам Озил не хочет уходить... Больно много получает. Но в интересах клуба даже предложить ему разницу з.п. с условным Фенербахче за полгода (всё равно сэкономят лимона 3-5) лишь бы избавиться уже сейчас... Так он и к туркам уедет и в деньгах не потеряет. А то каждая новость об Озиле, лишнее напоминание о проблемах Арсенала и удар по репутации клуба... Уже проще "избавиться и забыть как страшный сон".
A.S.A
A.S.A
07 января в 13:48
Читал на сайте Арсенала,что есть два потенциальных клуба( Ди Си Юнайтед и Фенербахче) которые заинтересованны в трансфере Месута....
Так вот можно отдать игрока даром,(раз все равно не входит в планы гл.тренера), да не получим денег, но при этом хорошенько разгрузим з.п ведомость, а этот тоже хорошая экономия.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 января в 13:45
Наконец то скинули баласт
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