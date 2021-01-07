Артета: «Отдали Салиба в аренду, чтобы он получал игровую практику»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал решение лондонского клуба отдать в аренду защитника в «Ниццу».

Мы подписали хорошего игрока, с которым у нас возникли некоторые проблемы, потому что он недостаточно играл в футбол. А в этом возрасте это очень важно.

Я хочу, чтобы у игрока, на которого мы рассчитываем, было будущее, поэтому мы решили отдать его в аренду, чтобы он получал игровую практику.