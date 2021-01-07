Артета: «Отдали Салиба в аренду, чтобы он получал игровую практику»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение лондонского клуба отдать в аренду защитника Виллиама Салиба в «Ниццу».
Мы подписали хорошего игрока, с которым у нас возникли некоторые проблемы, потому что он недостаточно играл в футбол. А в этом возрасте это очень важно.
Я хочу, чтобы у игрока, на которого мы рассчитываем, было будущее, поэтому мы решили отдать его в аренду, чтобы он получал игровую практику.
Если игрок был не готов играть, зачем платить за него столько? Если был готов, почему он не выходит в основе команды у которой есть проблемы в обороне?? Надеюсь во Франции Салиба снова покажет уровень, и вернется в Арсенал - уж лучше наигрывать его (чтобы опыта набирался) чем "сбитых" Луиза и Мустафи....
Если игрок был не готов играть, зачем платить за него столько? Если был готов, почему он не выходит в основе команды у которой есть проблемы в обороне?? Надеюсь во Франции Салиба снова покажет уровень, и вернется в Арсенал - уж лучше наигрывать его (чтобы опыта набирался) чем "сбитых" Луиза и Мустафи....