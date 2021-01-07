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Артета: «Отдали Салиба в аренду, чтобы он получал игровую практику»

07 января 2021, 14:13

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение лондонского клуба отдать в аренду защитника Виллиама Салиба в «Ниццу».

Мы подписали хорошего игрока, с которым у нас возникли некоторые проблемы, потому что он недостаточно играл в футбол. А в этом возрасте это очень важно.

Я хочу, чтобы у игрока, на которого мы рассчитываем, было будущее, поэтому мы решили отдать его в аренду, чтобы он получал игровую практику.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ shlifen (раскрыть)
07 января в 15:54
Ладно Мустафи, но Уиллок или Нкетиа... Уиллок, хоть я в него верю, хоть и все меньше, раз за разом такие невнятные выступления показывает... Сырой-сырой
shlifen
shlifen ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
07 января в 15:46
Жжжесть... А я то думал, чего так много заплатили?? Да ещё и на лавке держат... =((
shlifen
shlifen ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
07 января в 15:45
На 110% согласен. У меня тот же вопрос был, я же видел пару раз как Мустафи на замену выходит, почему не выпустить Салиба? Неужели он НАСТОЛЬКО плох?? У Арсенала были матчи когда можно было выпустить юнца хотя бы на полчаса... Но Артета видимо действительно перенял от Гвардиолы "твердолобость" по игрокам... =((
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ shlifen (раскрыть)
07 января в 15:09
Еще вопрос, который я не могу понять - почему не выпустить его хотя бы в неважном матче, что за принципиальное "я его точно не выпущу" от ученика Гвардилолы, у которого каждый матч играет никчемная албанская овца.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ shlifen (раскрыть)
07 января в 14:56
Но тут простое соображение, если люди берут спортивным директором человека, по трансферу которого десять лет идут суды и никто не может разобраться, сколько и кто заплатил, сколько кто кому должен и кому вообще принадлежал игрок (это я про трансфер Неймара в "Барселону"), то они заслуживают последствий.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ shlifen (раскрыть)
07 января в 14:54
Боюсь, он может ничего не показать, так как его подписывал Санллехи. Барсучий скаут успел выдоить нашего немамонта образцово, сколько ему вернули на левые счета со сделки по Салиба - тоже вопрос.
shlifen
shlifen
07 января в 14:34
Купить молодого игрока за 30 лимонов (если конечно не ошибаюсь), не выпускать его в основе - отдать в аренду обратно во Францию... Вот это уже напоминает "до боли знакомый менеджмент" от Арсенала... =(
Если игрок был не готов играть, зачем платить за него столько? Если был готов, почему он не выходит в основе команды у которой есть проблемы в обороне?? Надеюсь во Франции Салиба снова покажет уровень, и вернется в Арсенал - уж лучше наигрывать его (чтобы опыта набирался) чем "сбитых" Луиза и Мустафи....
Cat01
Cat01
07 января в 14:32
Желаем успехов и исполнения всех желаний
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