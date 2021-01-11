Роналду установил уникальный рекорд в матче с «Сассуоло»

1610343864

11 января 2021, 08:44

Нападающий «Ювентуса» отметился забитым мячом в матче 17-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:1).

Таким образом, португалец стал единственным игроком, который смог забить не менее 15 голов в каждом из последних 15 сезонов (начиная с 2006/07) в топ-5 европейских лиг.

Напомним, что мяч в ворота «Сассуоло» стал для Криштиану 759-м в карьере. Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру, установленный Йозефом Бицаном.