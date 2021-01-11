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Роналду установил уникальный рекорд в матче с «Сассуоло»

11 января 2021, 08:44
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 17-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:1).

Таким образом, португалец стал единственным игроком, который смог забить не менее 15 голов в каждом из последних 15 сезонов (начиная с 2006/07) в топ-5 европейских лиг.

Напомним, что мяч в ворота «Сассуоло» стал для Криштиану 759-м в карьере. Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру, установленный Йозефом Бицаном.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 января в 00:04
и это реально круто !
Interprise
Interprise
16 января в 00:14
Достойно клуба Григория Федотова
feris1
feris1
11 января в 15:03, ред.
Рон просто машина даже в свои неполных 36!
Да,у него уже не та скорость,но голевое чутьё и трудолюбие у португальца не отнять.
Garrincha58
Garrincha58 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 января в 14:48
справедливость в спорте??? о чём вы? её то есть справедливости и в жизни в целом нет
Crooclin
Crooclin ответ Leha-ha50 (раскрыть)
11 января в 13:13, ред.
Разве что вратарям можно придумать отдельный приз за сухари. А с защитниками, с опорниками что делать? Какой для них придумать критерий для математически объективной оценки производительности?
Ладно, защитниками можно считать количество успешных отборов, а если у защитника сильная сторона - умение читать игру и держать оборону без контакта с мячом за счёт грамотного выбора позиции на поле и перекрывания свободных зон?
Cympak-05
Cympak-05 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
11 января в 10:32
Зрелище и шоу. На котором делаются деньги в основном это голы а потом уже финты и сейвы. Из за этого с последние годы так мало защитников претендуют на лавры
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 января в 10:31
По поводу справедливости верно подмечено. Команда не пропускает, а говорят мол - это вратарь сыграл на ноль . Он типа один против 11 играл??? А защитники ??? А полузащитники ??? Остальные вроде как и ни при чем. вот такая она справедливость.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Leha-ha50 (раскрыть)
11 января в 10:16
Согласен с тобой, несправедливо получается. Но статистика подсчитывает результат, а в футболе это голы. И забивают их чаще всего форварды, а пропускают киперы.
Можно садить на каждый матч своего (лучше своИх) Бубнова, чтобы он подсчитывал ТТД за каждым игроком -количество обводок или точных пасов. Но ведь точных пасов можно дать 100 штук со 100% точностью, только будут они на своей половине поля или назад. К голам это не приводит ,считать запаришься. Вот и остается для защитников-полузащитников считать количество матчей или минут, проведённых на поле вообще или за одну команду.
А в других видах спорта? Лыжный марафон бегут до 70 человек, а на слуху только тройка призёров. И слегка пожалеют четвёртого с деревянной медалью.
Спорт штука такая, справедливости в нём не густо...
Leha-ha50
Leha-ha50
11 января в 09:26
Молодец конечно, что тут скажешь. Вот только почему такое большое внимание уделяется нападающим??? Ведь футбол игра командная , каждый футболист делает на поле свою работу , пашут 11 человек , а главные лавры собирают нападающие и отчасти вратари. Для форвардов придумывают все новые и новые рекорды . А как же остальные???
Футбол не теннис и каждый игрок важен на поле.
нечитайло
нечитайло
11 января в 09:02
Ещё есть время
sv_1969
sv_1969
11 января в 08:59
Уникальный рекорд
cska vperiod
cska vperiod
11 января в 08:56
Погоня за рекордами продолжается.
mihaluch
mihaluch
11 января в 08:53
Какой ещё рекорд не побит?
ДСА
ДСА
11 января в 08:52
Силён, ничего не скажешь.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 января в 08:49
Рон просто красава
Gahi
Gahi
11 января в 08:48
Раз есть возможность забивать то нужно продолжать и дальше. Удачи
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