Роналду установил уникальный рекорд в матче с «Сассуоло»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 17-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:1).
Таким образом, португалец стал единственным игроком, который смог забить не менее 15 голов в каждом из последних 15 сезонов (начиная с 2006/07) в топ-5 европейских лиг.
Напомним, что мяч в ворота «Сассуоло» стал для Криштиану 759-м в карьере. Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру, установленный Йозефом Бицаном.
Футбол не теннис и каждый игрок важен на поле.
Футбол не теннис и каждый игрок важен на поле.
Можно садить на каждый матч своего (лучше своИх) Бубнова, чтобы он подсчитывал ТТД за каждым игроком -количество обводок или точных пасов. Но ведь точных пасов можно дать 100 штук со 100% точностью, только будут они на своей половине поля или назад. К голам это не приводит ,считать запаришься. Вот и остается для защитников-полузащитников считать количество матчей или минут, проведённых на поле вообще или за одну команду.
А в других видах спорта? Лыжный марафон бегут до 70 человек, а на слуху только тройка призёров. И слегка пожалеют четвёртого с деревянной медалью.
Спорт штука такая, справедливости в нём не густо...
Можно садить на каждый матч своего (лучше своИх) Бубнова, чтобы он подсчитывал ТТД за каждым игроком -количество обводок или точных пасов. Но ведь точных пасов можно дать 100 штук со 100% точностью, только будут они на своей половине поля или назад. К голам это не приводит ,считать запаришься. Вот и остается для защитников-полузащитников считать количество матчей или минут, проведённых на поле вообще или за одну команду.
А в других видах спорта? Лыжный марафон бегут до 70 человек, а на слуху только тройка призёров. И слегка пожалеют четвёртого с деревянной медалью.
Спорт штука такая, справедливости в нём не густо...