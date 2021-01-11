Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру

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11 января 2021, 08:21

Нападающий «Ювентуса» отметился забитым мячом в матче 17-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:1).

Это уже 759-й гол для португальца в официальных матчах. Таким образом, Криштиану повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру, установленный чешским форвардом Йозефом Бицаном.

Стоит отметить, что Роналду потребовалось 1 037 матчей, что забить 759 голов, а Бицан провёл 495 матчей.

Напомним, что ранее португалец обошёл Пеле по количеству забитых за карьеру мячей.