Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 17-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:1).
Это уже 759-й гол для португальца в официальных матчах. Таким образом, Криштиану повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру, установленный чешским форвардом Йозефом Бицаном.
Стоит отметить, что Роналду потребовалось 1 037 матчей, что забить 759 голов, а Бицан провёл 495 матчей.
Напомним, что ранее португалец обошёл Пеле по количеству забитых за карьеру мячей.
Что касается Рона и его несколько команд. Переходя в любой чемпионат, он переходил в гранд, а не в середняк. При этом треть голов забивая с "точки". Я не уверен, что играй Роналду в том же «Сассуоло», он наколачивал по столько мячей за сезон. Львиная доля его голов зависит от мастерства партнёров, и в Реале, МЮ, Ювентусе собраны игроки мирового класса.
Ничуть не умаляю заслуги Рона, но и остальные факторы тоже нужно учитывать.
Он мог бы доказать свою гениальность в футболе, перейдя в любой твёрдый середняк чемпионата и забивая свои дежурные 15 штук за сезон. Только он не пойдёт...
Что касается Рона и его несколько команд. Переходя в любой чемпионат, он переходил в гранд, а не в середняк. При этом треть голов забивая с "точки". Я не уверен, что играй Роналду в том же «Сассуоло», он наколачивал по столько мячей за сезон. Львиная доля его голов зависит от мастерства партнёров, и в Реале, МЮ, Ювентусе собраны игроки мирового класса.
Ничуть не умаляю заслуги Рона, но и остальные факторы тоже нужно учитывать.
Он мог бы доказать свою гениальность в футболе, перейдя в любой твёрдый середняк чемпионата и забивая свои дежурные 15 штук за сезон. Только он не пойдёт...