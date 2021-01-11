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Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру

11 января 2021, 08:21
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 17-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:1).

Это уже 759-й гол для португальца в официальных матчах. Таким образом, Криштиану повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру, установленный чешским форвардом Йозефом Бицаном.

Стоит отметить, что Роналду потребовалось 1 037 матчей, что забить 759 голов, а Бицан провёл 495 матчей.

Напомним, что ранее португалец обошёл Пеле по количеству забитых за карьеру мячей.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
11 января в 23:10
бьются все рекорды,шаг за шагом. Космонавту что бы их побить,надо будет пять жизней прожить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ abramjan (раскрыть)
11 января в 20:29
А где написано, что я топлю за Месси? Здесь тема про Рона, за него и речь. Будет про Месси подобная статья, обсудим...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
11 января в 18:04
Машина!
abramjan
abramjan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 января в 17:58, ред.
Это все про Месси написано? Учитывая что это коммент от местного персофанов то смешно это все читать про несостоятельность)
Интер Рулит
Интер Рулит
11 января в 16:05
Роммарио забил более 1000 голов за карьеру,какой же это мировой рекорд?
Pervomaez
Pervomaez ответ Мessi 10 (раскрыть)
11 января в 15:53
Хотелось бы посмотреть на месси в Англии какой он инопланетянин
Pervomaez
Pervomaez ответ Drakulа (комментарий удален) (раскрыть)
11 января в 15:47
Если люди поклонники пешехода, ни чего им не докажешь, Р-он давно все и всем доказал
Pervomaez
Pervomaez ответ Мерзкий зеня (комментарий удален) (раскрыть)
11 января в 15:43
Да он лучше раз в сто
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
11 января в 13:59
Солидно. Скоро и побьёт
safari-05
safari-05
11 января в 13:11
Что за зверь был этот Бицан?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
11 января в 13:11
Ну тебе ничего , а вот Фергюсона что то доказал , раз позвал его
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Rattlehead (раскрыть)
11 января в 13:10
Прочее уточняй , выступление ща детский сад ?
Rattlehead
Rattlehead ответ barcamilan (раскрыть)
11 января в 11:38
За молодежку у него учтено лишь 3 гола, при этом не учтены голы за 1952 год ввиду отсутствия данных.
barcamilan
barcamilan ответ ilyafrom (раскрыть)
11 января в 11:34
805- с учетом молодежных игр
Rattlehead
Rattlehead ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
11 января в 11:32
С учетом товарняков и прочей неофициальщины у Бицана как минимум 1468 голов.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ ilyafrom (раскрыть)
11 января в 11:15
Ну наверное остальное это таварняки
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 января в 11:10, ред.
Он это доказал уже в 17 лет , поэтому его увидил Алекс и подписал , и он не один кто это было готов сделать . Господи это же так очевидно . Если он это сделал в самом юном возрасте , то зачем ему это делать в зрелом ? Что бы тебе что то доказать ? Тебе докажет придет другой умник и скажет , а вон выступи за тех и покажи как ты там выступаешь, и этому не будет конца .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 10:43
Трудно сравнивать разные времена и стили футбола. Во времена Бицана играли по другому, но так играли все, и в командах было по 11 человек, и коридоров для прохода ему не давали.
Что касается Рона и его несколько команд. Переходя в любой чемпионат, он переходил в гранд, а не в середняк. При этом треть голов забивая с "точки". Я не уверен, что играй Роналду в том же «Сассуоло», он наколачивал по столько мячей за сезон. Львиная доля его голов зависит от мастерства партнёров, и в Реале, МЮ, Ювентусе собраны игроки мирового класса.
Ничуть не умаляю заслуги Рона, но и остальные факторы тоже нужно учитывать.
Он мог бы доказать свою гениальность в футболе, перейдя в любой твёрдый середняк чемпионата и забивая свои дежурные 15 штук за сезон. Только он не пойдёт...
Бубнин
Бубнин
11 января в 10:26
Уже не актуально. Сегодня утром Пеле забил еще несколько голов!
Мessi 10
Мessi 10
11 января в 10:14
Из них добрая половина с пенок и замыканий балеринской ножкой после прохода партнеров)) Одним словом - Замыкалду))
Я на стреме
Я на стреме ответ ilyafrom (раскрыть)
11 января в 10:03, ред.
верить можно только инстаграму Пеле )
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 января в 09:56
Ничуть не умаляя заслуги Йозефа Бицана, но его карьера началась примерно в 1928 году, когда футбол был еще совершенно другим, также при расчете голов учитывались результативные действия за «Спартак» Градец-Кралове, «Витковице» Острава и команд прочих не совсем высших эшелонов. Роналду приходится пытаться бить рекорды в несколько более конкурентной обстановке. Поэтому на количество матчей не стоит заострять особое внимание и просто поздравить CR7 с очередным достижением.
nikoladolgov
nikoladolgov
11 января в 09:24
Смешно.
У меня сосед Вася Иванов, за сезон наколотил 2000 мячей , почему то про него не пишут ?
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ NGYRZ (комментарий удален) (раскрыть)
11 января в 09:05
У Азара травма на травме при чём тут другой чемпионат? При том перейдя из более динамичного и жёсткого турнира.
ilyafrom
ilyafrom
11 января в 08:59
Посмотрел в интернете, Йозеф Бицан забил 805 голов в 530 играх. Какой статистике верить?
КЭТиК
КЭТиК
11 января в 08:50
КПД у Бицана был повыше.
Cat01
Cat01
11 января в 08:41
Вот умелец сплошные рекорды
Project Pandora
Project Pandora
11 января в 08:39
В два раза больше матчей понадобилось провести. Это всё, что нужно знать о тогдашнем уровне футбола.
ilyafrom
ilyafrom
11 января в 08:34
Круто. Но не для Пеле
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