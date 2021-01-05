Пеле ревнует к рекордам Месси и Роналду. Объясняем, почему Король ошибается

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05 января 2021, 12:41

«Сантос» и Пеле возмущены, что бразильца оставили позади.

Какие рекорды побили Лионель и Криштиану?

Месси забил 644 мяча в 750 матчах за «Барселону». Мировой рекорд по голам в составе одного клуба в официальных матчах. Поставлен две недели назад, 22 декабря 2020-го в матче против «Вальядолида», предыдущий рекордсмен – Пеле из «Сантоса».

Позавчера, 3 января 2021 года, Роналду сделал дубль в ворота «Удинезе». Теперь у него 758 голов в официальных матчах, а у Пеле – 757. Португалец обошел великого бразильца. Дальше по курсу только австрийско-чехословацкая легенда Йозеф Бицан.

На счету бомбардира первой половины XX века 759 голов в официальных поединках. Иногда пишут, что у Йозефа больше 800 мячей, но дотошные любители статистики смогли убедиться в подлинности 759. Роналду догнал Пеле и очень скоро будет первым.

В истории футбола лишь у семи человек больше 700 голов в официальных поединках, двое из них – названные выше чемпионы XXI века.

Почему Король не поступил, как Сергей Бубка?

Появление нового рекордсмена не отменяет достижения старого. В прошлом году 20-летний швед Арман Дюплантис побил рекорд Сергея Бубки, перепрыгнул с шестом планку на высоте 6.15 метра. И украинский чемпион сразу поздравил Армана.

Бубка заявил, что это замечательный результат. Похвалил самого парня и его родителей, назвал замечательными людьми. Нравится ли Бубке, что его рекорд, поставленный в 1985 году, ушел на второе место? Нет, конечно. Атлеты – люди ревнивые, эгоистичные.

Но значит ли прыжок шведа, что украинским чиновникам стоило написать письмо в стиле «Сантоса» после рекорда Месси? Или Бубка должен у себя на странице объявить, что на тренировках прыгал выше 6.15, поэтому новый мировой рекорд не считается?

Пеле сначала поздравил Месси с повторением его рекорда, но после рекорда Роналду на странице бразильца добавили надпись: «Лучший бомбардир всех времен (1 283)».

Пеле поставил под удар ценность своих голов?

Раз представители «Сантоса» и Пеле сами пошли войной на числа, вспомним, что Король десять раз был победителем Лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу), где в 60-х отдельные команды пропускали по 74 мяча в 30 турах (2.5 гола за игру), но не вылетали.

В Серии А или Ла Лиге в XXI веке выжить с такой дырявой защитой невозможно. Так что Пеле доминировал и над слабаками. Роналду 9 лет пахал в «Реале», а чемпионом был дважды, не десять раз. У Месси больше внутренних успехов, но давайте и позиции учтем.

Пеле – центральный нападающий, а Месси и Роналду изначально вингеры. Плюс европейский футбол сейчас не слабее южноамериканского в 60-х и 70-х. Например, Кубок Либертадорес в старину был крутым, но это не Лига чемпионов. Тотальный футбол все изменил, а он окреп после Пеле.

Эдсон с его талантом и в 21-м веке стал бы великим, но легенда и «Сантос» проиграют любой спор на тему официальных голов с разгромным счетом.

Есть сильный аргумент, забытый бразильцами?

Пока куда интереснее, чем завершится личный спор звезд XXI века? У Месси 742 гола, у Роналду – 758. Это теперь их гонка, хотя бразильцы забыли аргумент, что позволяет поставить Пеле выше. Криштиану и Лионель сыграли больше официальных матчей, чем Бицан, Пушкаш, Мюллер, Эйсебиу или Пеле.

Но это всегда и все отмечают. Также знаем, почему бразильцы молчат о среднем показателе. Потому что тогда первым будет не Пеле, а Бицан. Никто не отнимает 757 официальных голов у бразильца. Но смешно заявлять на личной странице о 1 283 мячах, если сразу 526 – в выставочных матчах.

Пеле ведь забрал свое у футбола сполна. Ему повезло не повторить жесткие ошибки Марадоны и Гарринчи, коих рано убили наркотики и алкоголь. Эдсон услышал инстинкты, когда отказался пойти в тренеры – только испортил бы репутацию. Месси и Роналду похожий соблазн еще ждет впереди.

Пеле – легенда футбола, но в 80 лет всегда уместнее быть веселым дедушкой, который улыбается великому прошлому, чем угрюмым.

Дело не только в дедушке, но и в прилипалах?

Тут «Сантос» виноват, смешно выступил, прицепившись к Месси. Пеле сначала не остановил эту атаку, хотя здоровье позволяет ему записывать поздравления с Рождеством, а теперь сам включился в атаку на рекорд Роналду. Но «Сантосу» не удивляйтесь, коммуникация – не их конек.

Недавно подписали Робиньо с зарплатой 20 тысяч рублей в месяц. А через неделю выгнали, поскольку крупные спонсоры начали разбегаться. Бразильца в 2017 году итальянский суд приговорил к девяти годам заключение по обвинению в групповом изнасиловании.

Рекорды Месси и Роналду не отменяют величие Пеле. Просто два крутых атлета XXI века сыграли еще больше матчей, чем железный герой 60-х, и оба забьют в итоге больше официальных голов.

У Пеле осталась возможность все исправить?

Ромарио пытался нарисовать себе тысячу голов. Там песня, посчитал товарищеские матчи и детский уровень. Герд Мюллер, как утверждают немцы, с учетом ударов в неофициальных встречах собрал 1 461 мяч. Это больше, чем у Пеле с голами на пляже.

Но представители ФИФА не признали право Ромарио, Мюллера и Пеле на тысячный официальный гол. Роналду и Месси тоже вряд ли доберутся до такой отметки, поскольку даже 500 мячей – показатель легенды, не говоря о семи сотнях. Так что Король зря разволновался.

Пеле выгоднее поздравить Роналду после Месси, внучата старались. Цепляться можно лишь за настоящее, прошлое не переиграть. Пеле мог заявить о 757 голах, но добавить, что забил их, сыграв меньше матчей – аргумент приняли бы. Но «Сантос» выкатил заявление, что мяч клубу из Суринама в товарняке равен голу Месси в Эль-Класико.

Чтобы сохранить лицо и статус, легенде стоит сменить тактику. Это ведь истории о крутости аргентинца и португальца. Как попытка приписать себе детские голы унижала Ромарио, так решение назвать себя первым снайпером в истории вредит наследию Пеле, ведь это ложное утверждение.

Во-первых, с учетом товарняков больше забили Мюллер (1 461) и Бицан (минимум 1 478). В системе, где считаем все-все мячи, Король не первый. Во-вторых, 526 голов, которые добавил себе Пеле — не иголка в стогу сена, нельзя переиначить статус такого количества мячей спустя 40-50 лет.

Противоречат сами себе. Сначала Пеле поздравил Месси с повторением его рекорда по голам за один клуб – сам признал, что забил лишь 643 мячей в «Сантосе». Но потом последовало заявление клуба с выдуманной статистикой и исправление на странице Пеле.

Людей не делает хуже умение порадоваться чужому успеху. Месси и Роналду – большие молодцы, чего не скажешь о «Сантосе» и представителях Пеле.