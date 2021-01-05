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Пеле ревнует к рекордам Месси и Роналду. Объясняем, почему Король ошибается

05 января 2021, 12:41
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«Сантос» и Пеле возмущены, что бразильца оставили позади.

Какие рекорды побили Лионель и Криштиану?

Месси забил 644 мяча в 750 матчах за «Барселону». Мировой рекорд по голам в составе одного клуба в официальных матчах. Поставлен две недели назад, 22 декабря 2020-го в матче против «Вальядолида», предыдущий рекордсмен – Пеле из «Сантоса».

Позавчера, 3 января 2021 года, Роналду сделал дубль в ворота «Удинезе». Теперь у него 758 голов в официальных матчах, а у Пеле – 757. Португалец обошел великого бразильца. Дальше по курсу только австрийско-чехословацкая легенда Йозеф Бицан.

На счету бомбардира первой половины XX века 759 голов в официальных поединках. Иногда пишут, что у Йозефа больше 800 мячей, но дотошные любители статистики смогли убедиться в подлинности 759. Роналду догнал Пеле и очень скоро будет первым.

В истории футбола лишь у семи человек больше 700 голов в официальных поединках, двое из них – названные выше чемпионы XXI века.

Почему Король не поступил, как Сергей Бубка?

Появление нового рекордсмена не отменяет достижения старого. В прошлом году 20-летний швед Арман Дюплантис побил рекорд Сергея Бубки, перепрыгнул с шестом планку на высоте 6.15 метра. И украинский чемпион сразу поздравил Армана.

Бубка заявил, что это замечательный результат. Похвалил самого парня и его родителей, назвал замечательными людьми. Нравится ли Бубке, что его рекорд, поставленный в 1985 году, ушел на второе место? Нет, конечно. Атлеты – люди ревнивые, эгоистичные.

Но значит ли прыжок шведа, что украинским чиновникам стоило написать письмо в стиле «Сантоса» после рекорда Месси? Или Бубка должен у себя на странице объявить, что на тренировках прыгал выше 6.15, поэтому новый мировой рекорд не считается?

Пеле сначала поздравил Месси с повторением его рекорда, но после рекорда Роналду на странице бразильца добавили надпись: «Лучший бомбардир всех времен (1 283)».

Пеле ревнует к рекордам Месси и Роналду. Объясняем, почему Король ошибается

Пеле поставил под удар ценность своих голов?

Раз представители «Сантоса» и Пеле сами пошли войной на числа, вспомним, что Король десять раз был победителем Лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу), где в 60-х отдельные команды пропускали по 74 мяча в 30 турах (2.5 гола за игру), но не вылетали.

В Серии А или Ла Лиге в XXI веке выжить с такой дырявой защитой невозможно. Так что Пеле доминировал и над слабаками. Роналду 9 лет пахал в «Реале», а чемпионом был дважды, не десять раз. У Месси больше внутренних успехов, но давайте и позиции учтем.

Пеле – центральный нападающий, а Месси и Роналду изначально вингеры. Плюс европейский футбол сейчас не слабее южноамериканского в 60-х и 70-х. Например, Кубок Либертадорес в старину был крутым, но это не Лига чемпионов. Тотальный футбол все изменил, а он окреп после Пеле.

Эдсон с его талантом и в 21-м веке стал бы великим, но легенда и «Сантос» проиграют любой спор на тему официальных голов с разгромным счетом.

Есть сильный аргумент, забытый бразильцами?

Пока куда интереснее, чем завершится личный спор звезд XXI века? У Месси 742 гола, у Роналду – 758. Это теперь их гонка, хотя бразильцы забыли аргумент, что позволяет поставить Пеле выше. Криштиану и Лионель сыграли больше официальных матчей, чем Бицан, Пушкаш, Мюллер, Эйсебиу или Пеле.

Но это всегда и все отмечают. Также знаем, почему бразильцы молчат о среднем показателе. Потому что тогда первым будет не Пеле, а Бицан. Никто не отнимает 757 официальных голов у бразильца. Но смешно заявлять на личной странице о 1 283 мячах, если сразу 526 – в выставочных матчах.

Пеле ведь забрал свое у футбола сполна. Ему повезло не повторить жесткие ошибки Марадоны и Гарринчи, коих рано убили наркотики и алкоголь. Эдсон услышал инстинкты, когда отказался пойти в тренеры – только испортил бы репутацию. Месси и Роналду похожий соблазн еще ждет впереди.

Пеле – легенда футбола, но в 80 лет всегда уместнее быть веселым дедушкой, который улыбается великому прошлому, чем угрюмым.

Дело не только в дедушке, но и в прилипалах?

Тут «Сантос» виноват, смешно выступил, прицепившись к Месси. Пеле сначала не остановил эту атаку, хотя здоровье позволяет ему записывать поздравления с Рождеством, а теперь сам включился в атаку на рекорд Роналду. Но «Сантосу» не удивляйтесь, коммуникация – не их конек.

Недавно подписали Робиньо с зарплатой 20 тысяч рублей в месяц. А через неделю выгнали, поскольку крупные спонсоры начали разбегаться. Бразильца в 2017 году итальянский суд приговорил к девяти годам заключение по обвинению в групповом изнасиловании.

Рекорды Месси и Роналду не отменяют величие Пеле. Просто два крутых атлета XXI века сыграли еще больше матчей, чем железный герой 60-х, и оба забьют в итоге больше официальных голов.

У Пеле осталась возможность все исправить?

Ромарио пытался нарисовать себе тысячу голов. Там песня, посчитал товарищеские матчи и детский уровень. Герд Мюллер, как утверждают немцы, с учетом ударов в неофициальных встречах собрал 1 461 мяч. Это больше, чем у Пеле с голами на пляже.

Но представители ФИФА не признали право Ромарио, Мюллера и Пеле на тысячный официальный гол. Роналду и Месси тоже вряд ли доберутся до такой отметки, поскольку даже 500 мячей – показатель легенды, не говоря о семи сотнях. Так что Король зря разволновался.

Пеле выгоднее поздравить Роналду после Месси, внучата старались. Цепляться можно лишь за настоящее, прошлое не переиграть. Пеле мог заявить о 757 голах, но добавить, что забил их, сыграв меньше матчей – аргумент приняли бы. Но «Сантос» выкатил заявление, что мяч клубу из Суринама в товарняке равен голу Месси в Эль-Класико.

Чтобы сохранить лицо и статус, легенде стоит сменить тактику. Это ведь истории о крутости аргентинца и португальца. Как попытка приписать себе детские голы унижала Ромарио, так решение назвать себя первым снайпером в истории вредит наследию Пеле, ведь это ложное утверждение.

Во-первых, с учетом товарняков больше забили Мюллер (1 461) и Бицан (минимум 1 478). В системе, где считаем все-все мячи, Король не первый. Во-вторых, 526 голов, которые добавил себе Пеле — не иголка в стогу сена, нельзя переиначить статус такого количества мячей спустя 40-50 лет.

Противоречат сами себе. Сначала Пеле поздравил Месси с повторением его рекорда по голам за один клуб – сам признал, что забил лишь 643 мячей в «Сантосе». Но потом последовало заявление клуба с выдуманной статистикой и исправление на странице Пеле.

Людей не делает хуже умение порадоваться чужому успеху. Месси и Роналду – большие молодцы, чего не скажешь о «Сантосе» и представителях Пеле.

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Александр Дубицкий
Александр Дубицкий ответ DVL (раскрыть)
11 января в 02:37
Пеле сам признаёт величие Гаринчи!!! Так-то он круче - играть, да ещё как, с таким физическим недостатком!!!
League1
League1
10 января в 17:52
Он ведь совсем не король. Настоящий Король Футбола - это Диего Армандо Марадона. Пеля был хороший футболист, но Марадона был круче. Пелю пиарили бесконца, а Марадону всякие ФИФЫ-УЕФЫ просто ненавидели. И даже при таких неравных условиях Марадона доказал, что он круче. А раз условия изначально были настолько неравные, то Марадона был круче Пели в 5 раз.
David Young
David Young ответ Султан56 (раскрыть)
08 января в 12:53
Согласен с вашим мнением об этих великих футболистах.
Султан56
Султан56
08 января в 12:50, ред.
Пеле в любом случае король футбола,а Герд Мюллер один из лучших,если не самый лучший бомбардир в итории футбола,на мой взгляд...а Роналду и Месси выдающиеся футболисты современности! Играть столько лет на высочайшем уровне,тем более поддерживать такой уровень в ихнем возрасте - дорогого стоит!
Свет разума 1
Свет разума 1
06 января в 12:15
Большинство народонаселения России даже не видели как играет Пеле,а обсуждают.Между прочим сам Пеле признавал лучшим - Гарринчу. Судить Марадону не буду,а надо бы.Наркодилер.Убийца!!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
05 января в 21:26
Никогда не забуду лицо Чарльтона, когда Руни побил его рекорд за МЮ. Но старик принял всё же достойно это и не стал вилять.

Роналду обошёл Пеле, это факт. Пеле - трёхкратный чемпион Мира, этого никто не отнимет и никто не превзойдёт. Поэтому не стоит так с этими голами спорить.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ DXTK (раскрыть)
05 января в 20:19
pS можно забить сотни голов и ничего не выиграть, а можно забить два три гола и стать чемпионом мира.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Странная логика. Можно весь чемпионат на лавке просидеть или выйти на несколько минут и стать ЧМ.....и таких много наберется, вот только величия им это не прибавит.
Найманчик
Найманчик
05 января в 18:08
Дутый король! Никогда не признавал его королем футбола! Сейчас в этом окончательно убедился.
Rattlehead
Rattlehead ответ Nick Ch (раскрыть)
05 января в 15:34
Сравнение футбола тех лет с современным равносильно сравнению ЯК-9 с СУ-57. Принцип историзма никто не отменял: каждый объект рассматривается в соответствии со своей исторической эпохой и никак иначе. Все чемпионы мира 1958, 1962 и 1970 годов были представителями чемпионата "полулюбительских команд", которые стабильно возили рылом по газону именитых европейских "профессионалов".
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ DVL (раскрыть)
05 января в 15:22
Так ЧМ-62 - это в львиной доле заслуга Гарринчи,Пеле выбыл после первой игры,ели память не изменяет,тогда еще и лозуг в Бразилии был "Оле,Оле,Оле - Мане Гарринча лучше чем Пеле",а что до титула...история не любит сослагательных наклонений и Маноэл Франсиско дос Сантос так и остался не королем футбола,у него было не менее почетное звание - "Радость народа"
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Nick Ch (раскрыть)
05 января в 15:15, ред.
Мы спорим ни о чем,не вина Пеле,что его Сантос был одной из лучших команд Южной Америки и ,повторюсь,не сам он выбирал с кем играть и кому забивать,я не пытаюсь оправдать поведение клуба,но сам игрок достоин уважения(хотя бы как футболист)
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Я на стреме (раскрыть)
05 января в 15:10
Абсолютно согласен!!!
DVL
DVL
05 января в 15:06
Пеле ещё повезло что более техничный Гарринча рано ушёл во все тяжкие, иначе статус короля достался бы не ему
Nick Ch
Nick Ch ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
05 января в 14:53, ред.
Вот только сравнение с тогдашним южноамериканским и Сегондняшним европейским - это раз, а колотил голы-то он именно с полулюбительскими в основном, которые в среднем по два-три за матч пропускали в чемпионате (по сегодняшним европейским меркам это аутсайдеры лиг, которые вылетают в низшие дивизионы), а не на межконтинентальных кубках и чм - это два...
Я на стреме
Я на стреме ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
05 января в 14:39, ред.
учтём ещё корявые поля, бутсы весом по килограмму каждая , мячи чуть ли не на шнуровке , отсутствие фармакологии и современной медицины, и на выходе получится что большинство нынешних звёзд, элементарно не выжили бы в тех условиях
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Nick Ch (раскрыть)
05 января в 14:26
В те годы южноамериканский футбол был посильнее европейского,это показывает и статистика Межконтинентального кубка и и турниры коммерческие,где участвовали и клубы из Европы,а что насчет статистики голов,то сначала Пеле забил свои тысячу с лишним,а потом только придумали каким образом вести подсчет,это не его вина что Сантос играл через два дня на третий во всех подряд турнирах,какие соперники выходили на поле,тем он и забивал,я думаю,что он не сам выбирал с какими командами играть
Nick Ch
Nick Ch ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
05 января в 14:14
При чём здесь ЧМ? Речь о нарисованной статистике и ревностью примадонны.
А если начинать считать командные достижения и трофеи, то давайте тогда и лиги сравним, где выступали и кому забивали... Собственно, в статье всё уже сказано.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Я на стреме (раскрыть)
05 января в 14:07, ред.
Он действительно был велик,настоящий вождь,мощнейшая харизма,мне было 14 когда я смотрел ЧМ-86,поверь зрелище незабываемое,он готовился к этому чемпионату довольно долго,через череду травм и индивудуальных занятий с тренерами по физподготовке и врачами.В полуфиналах играли три европейские сборные и Аргентина и на вопрос кто по его мнению станет чемпионом Диего ответил журналистам - "Западная Европа -это Западная Европа,а мы хотим доставить хоть какую-то радость нашему многострадальному народу"(может не дословно,но смысл был таким),я болел за Аргентину и конкретно за Марадону тогда,а вот когда в нее пришел Месси,я перестал это делать,при всем к нему уважении,Лионель не стал вожаком великой сборной
DXTK
DXTK
05 января в 14:00
Пеле нужно было поздравить пешехода и дельфина с этими рекордами..... и показать три пальца в ответ, как сделал бы Моуриньо.....жест в три пальца означали бы три титула ЧМ, ....... и тут бы фифа, ........ месси и пеналду со своими золотыми мячами.....лопнули бы............ такой аргумент точно нельзя было бы побить....а голы это статистика.

pS можно забить сотни голов и ничего не выиграть, а можно забить два три гола и стать чемпионом мира.
volga.kot
volga.kot
05 января в 13:55
Всё по делу и не чего ревновать
Я на стреме
Я на стреме ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
05 января в 13:53, ред.
если честно в живую Диего не видел. я родился он уже месяца полтора как чемпионом мира стал. но даже затёртых записей на ютубе хватает что бы понять масштаб личности. к тому же он всегда шёл по более тернистому пути чем нынешние звёзды (с этими партнёрами играть буду а с этими не хочу...капризули синтетические )
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Nick Ch (раскрыть)
05 января в 13:47
Это конечно некрасиво получилось,но Пеле все равно останется со своим уникальным рекордом - три Золотых богини уже вряд ли кто-либо поднимет над головой...
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ ilyafrom (раскрыть)
05 января в 13:43
Кто знает...И Роналду и Месси везло в общем-то,за карьеру не было тяжелых травм,как у того же Марадоны,не дай Бог один подкат сзади или шипами в голень(как это часто в АПЛ бывает,куда Месси активно сватают) и в таком возрасте уже можно и не выйти на прежний уровень и голевая статистика прервется
Nick Ch
Nick Ch
05 января в 13:40
"А Король-то (царь) не настоящий!"
Поздравил бы Роналду - сохранил бы лицо и вызвал бы ещё большее уважение, нет блин, начал товарняки с тренировками считать...позорник
Rattlehead
Rattlehead
05 января в 13:40
«Иногда пишут, что у Йозефа больше 800 мячей, но дотошные любители статистики смогли убедиться в подлинности 759.»

805 голов в 530 матчах, с учетом неофициальных - 1468 мячей в 918 играх. Это как минимум, потому как отсутствуют сведения за 1952 год.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Я на стреме (раскрыть)
05 января в 13:39
Величие Марадоны совсем в другом - он герой нации,парень из народа,в этом он больше похож на Гарринчу,и один и второй не гнались за личными рекордами,а играли в удовольствие(как и жили впрочем)и доставляли удовольствие болельщикам
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ ilyafrom (раскрыть)
05 января в 13:20
Обгонит, если перейдёт в лигу 1 или сразу в америку. Если останется в барсе или перейдёт в апл, то не обгонит. Криш обосновался в серии а, понял как играть, его показатели растут. Другое дело месси, там наблюдается регресс, но если перейдёт в лигу 1, то настреляет по 50 голов за сезон, а то и больше.
eq96eq5sdunb
eq96eq5sdunb
05 января в 13:13
Не выдумывайте ,В мире нет футболиста достигшего высот короля футбола ,который 3-х кратный ЧМ/остальным такое во сне не приснится/,забил более1300 голов в своей карьере-такое ни роналду ,ни месси не под силу -они в стороне!!!
Qatar Airways
Qatar Airways
05 января в 13:08
Не красит, конечно, это всё Пеле. Коли ты король и считаешь свои достижения значительно опережающими другие, то негоже обращать внимание на кого-то там. Сам же говоришь, что король только один, так веди себя соответственно, а не как обиженный ребёнок, у которого конфетку отобрали. Очень надеюсь, что все эти исправления были инспирированы окружением бразильца, а не лично им.
Идёт человек по улице, а на него начинает лаять собака, в результате чего человек встаёт на четвереньки и лает на неё в ответ. Сейчас страница в соцсети у Пеле выглядит именно так.
П.С. Артур Фриденрайх, если учесть абсолютно все его забитые мячи по типу учёта Пеле своих, забил 1329-ть штук - дважды сами себя опозорили бразильцы этим исправлением своей страницы.
Я на стреме
Я на стреме
05 января в 13:06
любовный треугольник Пеле, Месси , Роналду могут сколько угодно ревновать друг друга, но Марадона видал их всех.....
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