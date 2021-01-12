Барелла сравнил Лукаку с известным баскетболистом Шакилом О'Нилом

Полузащитник «Интера» сравнил форварда с четырёхкратным чемпионом НБА Шакилом О'Нилом.

Лукаку и Шакил О'Нил извлекают максимум пользы из своей физической силы. Даже на тренировке нам нужно два или три игрока, чтобы остановить его. Он силён от природы.