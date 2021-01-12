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Барелла сравнил Лукаку с известным баскетболистом Шакилом О'Нилом

12 января 2021, 15:03

Полузащитник «Интера» Николо Барелла сравнил форварда Ромелу Лукаку с четырёхкратным чемпионом НБА Шакилом О'Нилом.

Лукаку и Шакил О'Нил извлекают максимум пользы из своей физической силы. Даже на тренировке нам нужно два или три игрока, чтобы остановить его. Он силён от природы.

Шакил О'Нил, закончивший баскетбольную карьеру в 2011 году, известен благодаря своим внушительным габаритам. Он является одним из лучших центровых в истории НБА. О'Нил признавался MVP сезона 2000 года.

Напомним, что ранее Лукаку побил рекорд легендарного бразильца Роналдо в «Интере».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
12 января в 19:56
Да на нём пахать можно
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 января в 15:58
А вот с кем сравнивают лучшего отечественного форварда:
mihaluch
mihaluch
12 января в 15:25
Сила есть ума не надо.
311
311
12 января в 15:17
Осталось сравнить кто чернее!)
Cat01
Cat01
12 января в 15:05
Это мастер своего дела
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