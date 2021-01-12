Барелла сравнил Лукаку с известным баскетболистом Шакилом О'Нилом

Полузащитник «Интера» Николо Барелла сравнил форварда Ромелу Лукаку с четырёхкратным чемпионом НБА Шакилом О'Нилом.
Лукаку и Шакил О'Нил извлекают максимум пользы из своей физической силы. Даже на тренировке нам нужно два или три игрока, чтобы остановить его. Он силён от природы.
Шакил О'Нил, закончивший баскетбольную карьеру в 2011 году, известен благодаря своим внушительным габаритам. Он является одним из лучших центровых в истории НБА. О'Нил признавался MVP сезона 2000 года.
Напомним, что ранее Лукаку побил рекорд легендарного бразильца Роналдо в «Интере».