Маттеус: «Холанд — это ураган, который вас сносит»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус восхитился игрой нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Холанд — лицо Дортмунда, и я считаю, что он ещё не достиг своего пика. Его жизненный план состоит в том, чтобы играть в футбол. Холанд — машина. Ураган, который вас сносит. Для меня он стал настоящей сенсацией в 20 лет.
В какой-то момент он будет играть за один из крупнейших клубов мира. Но я надеюсь, что Дортмунд и Бундеслига будут наслаждаться его выступлениями еще несколько лет.
То, что он делает с его габаритами, силой и страстью на поле — безумие. Просто машина. Вау!