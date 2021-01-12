Маттеус: «Холанд — это ураган, который вас сносит»

Бывший футболист «Баварии» восхитился игрой нападающего дортмундской «Боруссии» .

Холанд — лицо Дортмунда, и я считаю, что он ещё не достиг своего пика. Его жизненный план состоит в том, чтобы играть в футбол. Холанд — машина. Ураган, который вас сносит. Для меня он стал настоящей сенсацией в 20 лет.

В какой-то момент он будет играть за один из крупнейших клубов мира. Но я надеюсь, что Дортмунд и Бундеслига будут наслаждаться его выступлениями еще несколько лет.

То, что он делает с его габаритами, силой и страстью на поле — безумие. Просто машина. Вау!