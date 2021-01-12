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Маттеус: «Холанд — это ураган, который вас сносит»

12 января 2021, 13:24

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус восхитился игрой нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Холанд — лицо Дортмунда, и я считаю, что он ещё не достиг своего пика. Его жизненный план состоит в том, чтобы играть в футбол. Холанд — машина. Ураган, который вас сносит. Для меня он стал настоящей сенсацией в 20 лет.

В какой-то момент он будет играть за один из крупнейших клубов мира. Но я надеюсь, что Дортмунд и Бундеслига будут наслаждаться его выступлениями еще несколько лет.

То, что он делает с его габаритами, силой и страстью на поле — безумие. Просто машина. Вау!

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 13:56
Холанд это топ!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 января в 13:38
Наличие твердого жизненного плана - игра в футбол на высочайшим уровне может вывести Холанда в самые запоминающиеся лидеры самый популярной игровой дисциплины мира нашего времени. Если не будет снижать требования к себе мы сможем увидеть Эрика в качестве обладателя призов "Золотой бутсы" и "Золотого мяча". Скорее всего голеодора ждет увлекательная карьера в лучших клубах мира и обладание множеством трофеев.
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