ГлавнаяНовости

Ричардс: «Милнер похож на Ибрагимовича, он сможет играть в АПЛ в 40 лет»

12 января 2021, 13:15

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о полузащитнике «Ливерпуля» Джеймсе Милнере, с которым он выступал в составе «горожан».

Когда меня спрашивают об уровне профессионализма, к которому должен стремиться каждый игрок, я использую Милнера в качестве примера. Он не пьет алкоголь и, вероятно, сейчас в лучшей форме, чем я был в расцвете сил.

Нет никаких признаков того, что он остановится на этом. Он перешёл из «Манчестер Сити» в «Ливерпуль» в 2015 году, чтобы получать больше игрового времени, и у него всё еще есть этот голод к игре.

Как и Златан Ибрагимович, он один из тех футболистов, которые могут продолжать играть. Я искренне верю, что Милнер сможет играть в АПЛ в 40 лет, если захочет.

Все новости
Агент Данило опроверг информацию об успешном медосмотре для ЦСКА
Сегодня, 00:23 Комментарии3
Тренер «Аякса»: «„Спартак“? Промес хочет играть за нас. Мы им довольны»
Вчера, 23:44 Комментарии4
«Великий футболист впишется в любую команду». Почеттино — о Месси
Вчера, 22:45 Комментарии13
Скаут из Серии А: «В РПЛ есть 3-4 игрока, которыми интересуются в Италии»
Вчера, 20:17 Комментарии16
Оскар: «Я бы хотел вернуться в „Челси“»
Вчера, 16:14 Комментарии5
Пранделли: «Посмотрим, какие качества Кокорин сможет добавить команде»
Вчера, 14:37 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
12 января в 15:29
всё верно сказал, Джеймс настоящий Профи, трудяга и боец! В очередной раз повторю: лично я считаю, что красные многократно выиграли когда избавились от "голодного до денег" рахимки и взамен взяли вечно голодного до игры Милнера! Джеймс еще не раз поможет Ливерпулю своей самоотдачей на поле, спасибо ему за игры в составе красных и Респект!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 14:00
До 40 ещё дожить надо,корона не дремлет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100