Ричардс: «Милнер похож на Ибрагимовича, он сможет играть в АПЛ в 40 лет»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о полузащитнике «Ливерпуля» Джеймсе Милнере, с которым он выступал в составе «горожан».
Когда меня спрашивают об уровне профессионализма, к которому должен стремиться каждый игрок, я использую Милнера в качестве примера. Он не пьет алкоголь и, вероятно, сейчас в лучшей форме, чем я был в расцвете сил.
Нет никаких признаков того, что он остановится на этом. Он перешёл из «Манчестер Сити» в «Ливерпуль» в 2015 году, чтобы получать больше игрового времени, и у него всё еще есть этот голод к игре.
Как и Златан Ибрагимович, он один из тех футболистов, которые могут продолжать играть. Я искренне верю, что Милнер сможет играть в АПЛ в 40 лет, если захочет.